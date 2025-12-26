TOP Video 2025 – Follia Fonseca: l’ex Milan testa a testa con l’arbitro

Il Milan ha cambiato molto prima dell'inizio della stagione: tante cessioni, tanti arrivi e anche doppio cambio tra panchina e dirigenza. Arrivati, infatti, Massimiliano Allegri e Igli Tare. Un altro cambio dopo l'addio di Stefano Pioli e l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca. Purtroppo per l'ex allenatore della Roma, la sua avventura in rossonero non è andata molto bene. Dopo l'esonero, il portoghese è ripartito dal Lione. Queste sono le sue cifre con il club francese (numeri da transfermarkt): 41 partite, con 24 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. 85 gol fatti, 50 subiti. 76 punti totali (media punti a partita 1,85). Una stagione agitata per Fonseca anche in Francia. L'allenatore portoghese ha ricevuto una sanzione di ben 9 mesi per aver "aggredito" l’arbitro Benoît Millot al termine di una partita di Ligue 1 tra Lione e Brest. In alto all'articolo trovare l'accaduto. Di recente la squalifica è caduta e Fonseca ne ha parlato così: "È un momento molto speciale avere l’opportunità di tornare in panchina. Naturalmente, è un’esperienza molto diversa da quanto accaduto finora, sono molto contento".