TOP Video 2025 – Milan, Tonali: 'Tornare a Milanello sarà ...'

Uno degli addii e delle cessioni più dolorose in casa Milan resta quella di Sandro Tonali, ceduto nonostante potesse diventare una delle bandiere future del club. Il centrocampista è diventato pian piano uno dei giocatori più importanti del Newcastle e uno dei centrocampisti più forti della Premier League. Il sogno dei tifosi rossoneri resta sempre un suo ritorno in futuro. Di recente Tonali ha parlato così: "Non potrei mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando". Parole che hanno acceso ancora di più il sogno di molti tifosi rossoneri. Anche se un ritorno di Tonali non sembra possibile (nell'arco di poco tempo) per i costi eccessivi dell'operazione, in futuro mai dire mai. Nel 2025 il centrocampista è tornato a Milanello con emozione. Nel video sopra l'articolo le sue parole.