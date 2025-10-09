Sandro Tonali sta vivendo una grande stagione in Premier League. La sua cessione non è mai stata dimenticata dai tifosi del Milan e spesso si parla di un suo possibile ritorno nel campionato di Serie A: "Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando". Queste le parole del centrocampista del Newcastle a 'Vivo Azzurro'.