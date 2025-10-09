Pianeta Milan
Il centrocampista ex Milan Sandro Tonali ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Serie A e in Italia. Ecco le sue parole a 'Vivo Azzurro'
Sandro Tonali sta vivendo una grande stagione in Premier League. La sua cessione non è mai stata dimenticata dai tifosi del Milan e spesso si parla di un suo possibile ritorno nel campionato di Serie A: "Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando". Queste le parole del centrocampista del Newcastle a 'Vivo Azzurro'.

Tonali ha parlato anche del CT dell'Italia Gennaro Gattuso: "Ci trasferisce tanto all’attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima".

Tonali conclude la sua intervista: "In passato ci perdevamo anche in un bicchier d’acqua, al primo gol subito andavamo ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio". Vedremo se il centrocampista tornerà davvero un giorno in Italia.

