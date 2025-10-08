Ex Milan, Tonali ha stregato Scholes: 'È più forte anche di Rice'

Insomma, è un centrocampista box-to-box, non si può limitare a schermare le linee di passaggio e le trame offensive degli avversari. In questo tempo, si è anche preso la maglia da titolare della Nazionale italiana, di cui è un pilastro (anche sotto la nuovissima gestione Gattuso). Tra gli osservatori e gli opinionisti del calcio inglese, chi lo ha notato e ne è rimasto stupito è Paul Scholes, leggendario centrocampista del Manchester United. Nel corso di un'intervista per 'The Overlap', Scholes ha lodato Tonali. Di seguito, si riportano le sue parole.
Scholes elogia Tonali—
Il paragone con Rice e la preferenza di Scholes: "Tonali è il miglior centrocampista della Premier League. È più forte anche di Rice. Mi piace Rice, ha tutto. Penso, però, che qualche volta faccia troppi tocchi o che cerchi di essere troppo elegante nelle giocate. Ha grande fisicità, è un centrocampista box-to-box, sa segnare. Semplicemente preferisco Tonali".
