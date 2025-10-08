Ex Milan, Tonali ha stregato Scholes: 'È più forte anche di Rice'

Pianeta Milan
Ex Milan, Tonali ha stregato Scholes: “Il miglior centrocampista della Premier League”

Paul Scholes, storico centrocampista del Manchester United, ha elogiato l'ex Milan Sandro Tonali, alla sua terza stagione di Premier League con la maglia del Newcastle
Sandro Tonali è alla sua terza stagione in Premier League con la maglia del Newcastle. In verità, si tratta della seconda effettiva. Il primo anno, infatti, il centrocampista ex Milan non ha potuto giocare a causa della squalifica per le scommesse. In questi due anni, è diventato un titolare inamovibile della squadra di Eddie Howe.

Da poco meno di dodici mesi ha cambiato leggermente la sua posizione in campo. Se prima veniva schierato mezzala del centrocampo a tre dei 'Magpies', da un po' di tempo Howe lo ha collocato davanti alla difesa, ai lati delle mezzali Bruno Guimaraes e Joelinton (questo è il terzetti titolare). In verità, la dinamicità e la completezza di Tonali gli permettono di percorrere sempre molto campo e di occupare tanti spazi.

Insomma, è un centrocampista box-to-box, non si può limitare a schermare le linee di passaggio e le trame offensive degli avversari. In questo tempo, si è anche preso la maglia da titolare della Nazionale italiana, di cui è un pilastro (anche sotto la nuovissima gestione Gattuso). Tra gli osservatori e gli opinionisti del calcio inglese, chi lo ha notato e ne è rimasto stupito è Paul Scholes, leggendario centrocampista del Manchester United. Nel corso di un'intervista per 'The Overlap', Scholes ha lodato Tonali. Di seguito, si riportano le sue parole.

Scholes elogia Tonali

Il paragone con Rice e la preferenza di Scholes: "Tonali è il miglior centrocampista della Premier League. È più forte anche di Rice. Mi piace Rice, ha tutto. Penso, però, che qualche volta faccia troppi tocchi o che cerchi di essere troppo elegante nelle giocate. Ha grande fisicità, è un centrocampista box-to-box, sa segnare. Semplicemente preferisco Tonali".

