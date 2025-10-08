Parlando a 'Le Figaro' dei prossimi Mondiali e di quelli del 2030 Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, probabilmente la migliore della sua intera carriera

Adrien Rabiot si è presentato in gran forma in questo inizio di stagione al Milan. Questo è fuor di dubbio, a giudicare dalle prestazioni del centrocampista francese. La sua qualità, la prestanza fisica, la disciplina tattica lo hanno reso in pochissimo tempo un titolare inamovibile della formazione rossonera di Massimiliano Allegri. A conferma dell'ottimo stato di forma, le parole stesse di Rabiot a 'Le Figaro' (qui l'intervista completa). Il quotidiano francese lo ha intervistato dal ritiro della Nazionale francese, ponendogli alcune domande circa i prossimi Mondiali e quelli del 2030. Ecco le sue risposte.