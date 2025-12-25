"Giocai perché Ibrahimovic era squalificato", racconta Trezeguet durante il suo intervento al 'Festival Dello Sport' (in alto tutto il video). "Incontrai Galliani. Mi disse che era contento che non giocava Ibrahimovic. Alla fine feci gol io facendo vincere una scommessa a Moggi e facendo perdere Galliani. Un gol a San Siro che i tifosi juventini ricordano bene, poi abbiamo vinto lo Scudetto". In un'altra intervista a DAZN Trezeguet ricorda quel gol: "Il mio gol più bello quello del 2004-05 contro il Milan a San Siro. Ho segnato di testa e i tifosi se lo ricordano ancora tantissimo. Quella partita lì praticamente ci fece vincere lo Scudetto. Il Milan era molto competitivo". La Juventus vinse lo Scudetto davanti al Milan con 86 punti contro i 79 dei rossoneri. Per l'attaccante ex bianconero furono 9 gol in quel campionato. Un bel racconto nonostante la sconfitta del Milan. Di recente Trezeguet ha parlato anche di Maldini e della finale di Champions League persa contro il Milan: "A Manchester il più grande rammarico della mia vita, anche perché i rossoneri erano psicologicamente meno pronti di noi".