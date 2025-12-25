Meteore Milan: che fine ha fatto Devis Vasquez? I suoi numeri alla Roma

Dopo lo Scudetto numero 19 ottenuto nella magica stagione 2021/22, il tifo rossonero aveva moltissime speranze per la stagione successiva, la 2022/23. Stagione che, a posteriori, si ricorda come una delle peggiori delle ultime annate rossonere. Sia per quanto riguarda il campo, con la celebre doppia sconfitta nell'euroderby di maggio 2023, sia per il calciomercato. Dopo un titolo che mancava da più di 10 anni era lecito aspettarsi un mercato concreto e all'altezza del Milan che stava ritornando ai fasti di un tempo. Invece, sia la sessione estiva che quella invernale, furono ricche di giocatori deludenti e le cosiddette 'meteore'.