Meteore Milan: che fine ha fatto Devis Vasquez? I suoi numeri alla Roma

Arrivato come pacco misterioso al Milan nel 2023, Devis Vasquez è ancora alla ricerca della squadra giusta per lui. Ora "gioca" alla Roma, ma i suoi numeri in maglia giallorossa sono ancora fermi allo 0
Dopo lo Scudetto numero 19 ottenuto nella magica stagione 2021/22, il tifo rossonero aveva moltissime speranze per la stagione successiva, la 2022/23. Stagione che, a posteriori, si ricorda come una delle peggiori delle ultime annate rossonere. Sia per quanto riguarda il campo, con la celebre doppia sconfitta nell'euroderby di maggio 2023, sia per il calciomercato. Dopo un titolo che mancava da più di 10 anni era lecito aspettarsi un mercato concreto e all'altezza del Milan che stava ritornando ai fasti di un tempo. Invece, sia la sessione estiva che quella invernale, furono ricche di giocatori deludenti e le cosiddette 'meteore'.

Meteore Milan, vi ricordate di Devis Vasquez?

Una di queste è stato Devis Vasquez. Quando il Milan lo acquista nel gennaio 2023 dal Guaraní, Devis Vasquez arriva a sorpresa. Portiere colombiano classe 1998, viene prelevato per una cifra contenuta (circa 500 mila euro) come operazione di prospettiva e di contorno, ma fin dall'inizio ci si interroga sul reale senso di questa operazione.

Nella prima (e unica) stagione in rossonero, il portiere colombiano non gioca mai, solo alcune partite con la Primavera. Così, nell'estate successiva viene acquisito in prestito, per i primi sei mesi, dallo Sheffield Wednesday (squadra di Championship in Inghilterra) e poi, per gli altri sei mesi, dall'Ascoli in Serie B. Nelle 10 partite giocate da gennaio 2024, Vasquez totalizza 5 'clean sheet' e subisce 8 reti nelle restanti partite.

Ora alla Roma: i numeri della sua stagione

Dopo Ascoli torna a Milanello, ma ci rimane poco. Ecco la prima opportunità importante dopo anni complicati. L'Empoli decide di puntarci, prendendolo in prestito con diritto di riscatto. Nonostante diverse buone prestazioni e sei partite in cui ha mantenuto la porta inviolata, a fine stagione la squadra toscana retrocede in Serie B.

Al termine di quell'annata, il portiere e i rossoneri si accordano per la risoluzione del contratto. Dopo diversi approcci stranieri, la Roma decide di tesserarlo come secondo portiere, alle spalle di Mile Svilar, portiere molto talentuoso in assoluta ascesa. Soprattutto per questo motivo, il portiere colombiano (che ha firmato un biennale con i giallorossi) non ha ancora esordito con la maglia della squadra della Capitale ed è rimasto fuori dalla lista UEFA per la fase iniziale dell'Europa League 2025/26. Nonostante la buona annata a Empoli, il portiere ex Milan non ha ancora trovato i minuti che cerca.

