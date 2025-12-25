Meteore Milan: che fine ha fatto Devis Vasquez? I suoi numeri alla Roma

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Nella prima (e unica) stagione in rossonero, il portiere colombiano non gioca mai, solo alcune partite con la Primavera. Così, nell'estate successiva viene acquisito in prestito, per i primi sei mesi, dallo Sheffield Wednesday (squadra di Championship in Inghilterra) e poi, per gli altri sei mesi, dall'Ascoli in Serie B. Nelle 10 partite giocate da gennaio 2024, Vasquez totalizza 5 'clean sheet' e subisce 8 reti nelle restanti partite.
Ora alla Roma: i numeri della sua stagione—
Dopo Ascoli torna a Milanello, ma ci rimane poco. Ecco la prima opportunità importante dopo anni complicati. L'Empoli decide di puntarci, prendendolo in prestito con diritto di riscatto. Nonostante diverse buone prestazioni e sei partite in cui ha mantenuto la porta inviolata, a fine stagione la squadra toscana retrocede in Serie B.
Al termine di quell'annata, il portiere e i rossoneri si accordano per la risoluzione del contratto. Dopo diversi approcci stranieri, la Roma decide di tesserarlo come secondo portiere, alle spalle di Mile Svilar, portiere molto talentuoso in assoluta ascesa. Soprattutto per questo motivo, il portiere colombiano (che ha firmato un biennale con i giallorossi) non ha ancora esordito con la maglia della squadra della Capitale ed è rimasto fuori dalla lista UEFA per la fase iniziale dell'Europa League 2025/26. Nonostante la buona annata a Empoli, il portiere ex Milan non ha ancora trovato i minuti che cerca.
