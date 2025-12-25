TOP Video 2025 – Maldini: “In Italia e all’estero esiste solo il Milan”

Paolo Maldini resta una leggenda del Milan e del calcio mondiale. L'ex difensore ha vinto tutto con la maglia rossonera scrivendo pagine indelebili nella storia del club. Maldini è stato senza dubbio uno dei più forti, se non il più forte difensore di tutta la storia del calcio, almeno quello moderno. Un giocatore in grado di dominare gli avversari sia come centrale di difesa, sia come terzino. Anche come dirigente è riuscito a riportare il club nel calcio che conta davvero. Vittoria del diciannovesimo scudetto dopo anni di ricostruzione e semifinale di Champions League raggiunte. Risultati davvero importanti. Il Milan, però, decise di cambiare aria affidando la squadra a Furlani e Moncada nell'estate del 2023. "Io del Milan faccio un po' fatica a parlare, ma sono contento che comunque ci sia una classifica migliore rispetto al passato", queste le parole di Paolo Maldini a 'Tuttomercatoweb'. E sul futuro da dirigente una risposta che non sorprende e fa sorridere i tifosi rossoneri. Il video con le sue dichiarazioni in alto all'articolo.