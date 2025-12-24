Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Graziani: “Fiorentina più forte del Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Graziani: “Fiorentina più forte del Milan”

Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Graziani: 'Fiorentina più forte del Milan'
2025, dichiarazioni invecchiate malissimo: "Non vedo il Milan nelle prime sei in campionato", le parole di Ciccio Graziani sui rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, l'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato decisamente le prospettive in casa rossonera. La scorsa stagione con Fonseca prima e Conceicao poi in panchina, è stata disastrosa per i rossoneri. Eliminati ai playoff di Champions League, perso la Coppa Italia in finale e arrivati fuori dalla zona Europa in Serie A. Unica nota positiva la vittoria in Supercoppa Italiana che ovviamente non è bastata a Conceicao per guidare il Milan anche nella stagione 2025-26. La dirigenza rossonera ha cambiato decisamente rotta investendo soldi su un allenatore d'esperienza e molto importante come Massimiliano Allegri. Cambio anche in dirigenza con Igli Tare da direttore sportivo.

Graziani e quelle dichiarazioni sul Milan di Allegri

—  

Il Milan, fin dalle prime partite, è sembrato un gruppo molto compatto, caratteristica praticamente mai vista la scorsa stagione. Con l'arrivo di Allegri, i rossoneri sono in piena corsa per lo Scudetto con l'obiettivo primario raggiungibile: tornare in Champions League. Il Diavolo, poi, cercherà di restare in corsa il più possibile per conquistare il campionato, anche se Napoli e Inter al momento sembrano avanti e con più risorse. Vedremo se il mercato di gennaio cambierà qualche equilibrio in Serie A.

LEGGI ANCHE

Chi non era per nulla convinto del Milan di Allegri prima della stagione era l'ex attaccante di Roma e Torino 'Ciccio' Graziani. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: "La Fiorentina oggi, a maggior ragione con l’arrivo di Piccoli in attacco, è più forte del Milan. I rossoneri hanno per ora solo Gimenez davanti, che ha faticato tantissimo. I rossoneri oggi non li vedo nemmeno nelle prime sei classificate del campionato, benché non fare le coppe li aiuti". Al momento le dichiarazioni dell'ex punta italiana sono invecchiate malissimo con il Diavolo in piena zona Champions e la Viola in lotta per la salvezza. Vedremo se il Milan riuscirà a tenere il passo di Inter, Napoli e non solo e se riuscirà a restare in corsa per il campionato fino al mese di maggio.

Leggi anche
Milan Memories 2025 – Kjaer: “Ibrahimovic creava casino. Mentre Pioli …”
Il 2025 di Gimenez e quel paragone di Ibrahimovic che ha spiazzato tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA