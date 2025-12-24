Chi non era per nulla convinto del Milan di Allegri prima della stagione era l'ex attaccante di Roma e Torino 'Ciccio' Graziani. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: "La Fiorentina oggi, a maggior ragione con l’arrivo di Piccoli in attacco, è più forte del Milan. I rossoneri hanno per ora solo Gimenez davanti, che ha faticato tantissimo. I rossoneri oggi non li vedo nemmeno nelle prime sei classificate del campionato, benché non fare le coppe li aiuti". Al momento le dichiarazioni dell'ex punta italiana sono invecchiate malissimo con il Diavolo in piena zona Champions e la Viola in lotta per la salvezza. Vedremo se il Milan riuscirà a tenere il passo di Inter, Napoli e non solo e se riuscirà a restare in corsa per il campionato fino al mese di maggio.