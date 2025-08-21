Graziani: “Con l’arrivo di Piccoli la Fiorentina è più forte del Milan”

Ciccio Graziani ha parlato della Fiorentina a Radio Sportiva. Secondo l'ex calciatore, la viola sarebbe più forte del Milan quest'anno

Manca pochissimo all'inizio della Serie A. Come ogni anno, è tempo di previsioni e pronostici da parte di molto opinionisti. Tra questi, ha dato la sua opinione Ciccio Graziani - ex calciatore - in un intervento sulle frequenze di Radio Sportiva. In particolare, Graziani ha parlato della Fiorentina, mettendola in confronto al Milan di questa stagione. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.