Graziani: “Con l’arrivo di Piccoli la Fiorentina è più forte del Milan”

Ha poi aggiunto: "I rossoneri oggi non li vedo nemmeno nelle prime sei classificate del campionato, benché non fare le coppe li aiuti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Manca pochissimo all'inizio della Serie A. Come ogni anno, è tempo di previsioni e pronostici da parte di molto opinionisti. Tra questi, ha dato la sua opinione Ciccio Graziani - ex calciatore - in un intervento sulle frequenze di Radio Sportiva. In particolare, Graziani ha parlato della Fiorentina, mettendola in confronto al Milan di questa stagione. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.
Graziani ha espresso opinioni forti in merito: "La Fiorentina oggi, a maggior ragione con l’arrivo di Piccoli in attacco, è più forte del Milan. I rossoneri hanno per ora solo Gimenez davanti, che ha faticato tantissimo".
Ha poi aggiunto: "I rossoneri oggi non li vedo nemmeno nelle prime sei classificate del campionato, benché non fare le coppe li aiuti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA