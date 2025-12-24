Il 2025 di Gimenez e quel paragone di Ibrahimovic che ha spiazzato tutti

Siamo quasi nel mese di gennaio, un periodo che potrebbe essere importante per il Milan visto che il club potrebbe chiudere qualche colpo di calciomercato decisivo per il resto della stagione. Lo scorso anno arrivò, tra gli altri, Santiago Gimenez, pagato poco più di 30 milioni di euro al Feyenoord. Fast foward di un anno, il messicano ha segnato un solo gol con Allegri e ora è ai box per l'operazione alla caviglia. Un colpo di mercato che al momento non ha ripagato, anzi. Il futuro dell'attaccante col Milan sembra sempre più nuvoloso. E dire che arrivò con grandissime aspettative dei tifosi e anche della dirigenza rossonera. Zlatan Ibrahimovic ne parlò così durante la conferenza stampa di presentazione: "Ha qualità e fame di gol. Mi ricorda Camarda, che ha la stessa fame. Questo o ce l'hai o non ce l'hai. Sa segnare di testa, destro e sinistro. In area e fuori. Penso che sia forte in area, ma può aiutare anche la squadra. Troverà un Milan molto forte, giocherà con Rafa Leao, Pulisic, Reijnders, Fofana, Walker... Tanti giocatori che possono dargli passaggi vincenti, non preoccupatevi". Qui nel video il paragone che fece lo stesso Zlatan a 'DAZN'.