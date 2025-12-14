Milan Memories: dopo i racconti del 1993 e di Andrea Pirlo, oggi ricordiamo una leggenda rossonera. Pochi lo sanno davvero, ma la carriera di Kaká non è iniziata con un talento. È iniziata con una promessa. A 18 anni, cadde male in piscina, di schiena, di testa: rischio di paralisi. Un attimo e tutto poteva finire lì, prima ancora di cominciare. Riportò la frattura di una vertebra.