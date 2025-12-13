“Mi sono accorto che lui calciava in modo diverso da tutti. Non di potenza: di sensibilità. Lo studiavo, ogni giorno, lo rispettavo. E ho provato, provato, provato finché la palla non ha iniziato a fare esattamente quello che volevo”, raccontò. È assurdo pensarlo: uno dei migliori registi della storia, prende ispirazione da un portiere dall’altra parte del mondo.