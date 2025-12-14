Una serata storica quella vissuta ieri sera dalla Lazio. I biancocelesti hanno vinto contro il Parma durante la 15^ giornata della Serie A 2025-26. Nulla di strano direte voi, ma la Lazio ha giocato in dieci dal 42esimo del primo tempo. Rosso diretto a Zaccagni. Partita che è andata avanti quando al 77' Basic, centrocampista della Lazio, riceve un rosso diretto per un fallo di reazione.