Noslin come Pasalic: la Lazio batte il Parma in 9 contro 11 grazie al gol dell'attaccante. Vi ricordate l'impresa del Milan col Bologna? Quante analogie
Una serata storica quella vissuta ieri sera dalla Lazio. I biancocelesti hanno vinto contro il Parma durante la 15^ giornata della Serie A 2025-26. Nulla di strano direte voi, ma la Lazio ha giocato in dieci dal 42esimo del primo tempo. Rosso diretto a Zaccagni. Partita che è andata avanti quando al 77' Basic, centrocampista della Lazio, riceve un rosso diretto per un fallo di reazione.
Biancocelesti in 9 uomini contro gli 11 del Parma. Minuto 82, Noslin recupera un pallone in zona offensiva, salta il portiere e segna il decisivo 1-0 lanciando la Lazio e regalando ai biancocelesti una vittoria quasi eroica. Stesso tipo di vittoria 8 anni fa la fece il Milan.