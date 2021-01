Bologna-Milan, arbitra Doveri: proprio come in quella vittoria in 9 uomini

Bologna-Milan, la curiosità sull’arbitro Doveri

Toccherà a Daniele Doveri arbitrare Bologna-Milan, match valido per la 20^ giornata di Serie A. C'è una curiosità che lega il direttore di gara a questa partita in particolare. Ricordate la vittoria in nove uomini del febbraio 2017 con rete di Mario Pasalic su assist di Gerard Deulofeu? Ecco, in quella sfida fu proprio Doveri ad espellere Gabriel Paletta e Juraj Kucka, entrambi per doppia ammonizione. Con l'augurio che, questa volta, sia un po' meno fiscale con i cartellini…