Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord 23 dicembre 2016: l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan

AMARCORD

23 dicembre 2016: l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan

23 dicembre 2016: l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan - immagine 1
Una data rimasta nelle memorie di tutti i tifosi rossoneri. Ben 9 anni fa, il Milan conquistava l'ultimo trofeo legato dell'era Berlusconi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una data rimasta nelle memorie di tutti i tifosi rossoneri. Ben 9 anni fa, il 23 dicembre del 2016, il Milan conquistava l'ultimo trofeo legato alla lunga era Berlusconi. Il club rossonero, in quella serata, ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana che si è svolta a Doha, in Qatar, contro la Juventus dell'allora allenatore bianconero Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan.

Milan, la Supercoppa del 2016

—  

Ad aprire il match è stato Chiellini, che ha portato subito avanti la 'Vecchia Signora' con  l'1-0 bianconero. Poco prima della fine del primo temp, però, arriva il gol del pari grazie a Jack Bonaventura, ora svincolato. Nel secondo tempo il risultato non cambia e, di conseguenza, si va ai calci di rigore.  A sbagliare Lapadula, Mandzukic e Dybala, mentre il rigore decisivo del Milan è stato del giovane Mario Pasalic. Queste le formazioni iniziali delle due squadre:

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro, Pjanic; Higuain, Mandzukic.

Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Milan, sicuri di vendere Nkunku? Costi e un precedente molto ‘pericoloso’

Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bonaventura; Bacca.

Allenatore: Montella

Leggi anche
Kaká e quella promessa Divina. “Se guarisco…”: il segreto del Pallone d’Oro
Lazio eroica in 9 contro il Parma. Quando Pasalic fece come Noslin in Bologna-Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA