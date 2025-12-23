Una data rimasta nelle memorie di tutti i tifosi rossoneri. Ben 9 anni fa, il 23 dicembre del 2016 , il Milan conquistava l'ultimo trofeo legato alla lunga era Berlusconi . Il club rossonero, in quella serata, ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana che si è svolta a Doha, in Qatar, contro la Juventus dell'allora allenatore bianconero Massimiliano Allegri , attuale tecnico del Milan.

Milan, la Supercoppa del 2016

Ad aprire il match è stato Chiellini, che ha portato subito avanti la 'Vecchia Signora' con l'1-0 bianconero. Poco prima della fine del primo temp, però, arriva il gol del pari grazie a Jack Bonaventura, ora svincolato. Nel secondo tempo il risultato non cambia e, di conseguenza, si va ai calci di rigore. A sbagliare Lapadula, Mandzukic e Dybala, mentre il rigore decisivo del Milan è stato del giovane Mario Pasalic. Queste le formazioni iniziali delle due squadre: