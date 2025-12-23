Pianeta Milan
Milan, sicuri di vendere Nkunku? Costi e un precedente molto ‘pericoloso’

Milan, Nkunku potrebbe essere ceduto a gennaio dopo pochi mesi dal suo arrivo in rossonero. Scelta giusta? Occhio al pericoloso precedente. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Nkunku potrebbe essere ceduto a gennaio se dovesse arrivare un'offerta importante. Sicuramente il francese ha molte colpe per il suo impatto praticamente nullo con la maglia rossonera: spesso è sembrato avulso e completamente fuori dalla manovra offensiva del Diavolo. Detto questo, ci sono dei parametri da analizzare. Partiamo dalla questione economica.

Investimento pesante per il francese

Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, il costo del cartellino di Nkunku peserà a bilancio 2025/26 per una cifra pari a 7,4 milioni di euro. Da aggiungere l‘ingaggio lordo del francese: 9,25 milioni di euro, per un peso a bilancio complessivo di 16,65 milioni. Questo considerano l'operazione con il Chelsea a queste cifre: 37 milioni di euro più 5 di bonus e quinquennale a Nkunku a 5 milioni netti più bonus. Per cedere il francese senza avere un impatto negativo a bilancio, serverebbe quindi un'offerta molto alta, sicuramente superiore ai 30 milioni di euro. Non facile visto il rendimento dell'ex Chelsea.

Milan, cedere Nkunku? Il precedente dello scorso anno

Poi c'è da analizzare anche il lato sportivo: lo abbiamo detto subito, Nkunku è per ora un flop pesantissimo per il Milan, il più grande della gestione RedBird, anche perché ha segnato solo un gol in Coppa Italia contro il Lecce. Ebbene ci sono però dei fattori da considerare: il primo è che gioca fuori ruolo. Nkunku non può essere la prima punta del Diavolo giocando spalle al portiere. Non ha il fisico e le caratteristiche per farlo. Dovrebbe partire dietro una prima punta vera o largo a sinistra. Secondo fattore il caos del mercato invernale: cedere un giocatore così importante a livello di stipendio e cartellino porterebbe inevitabilmente il Milan a dovere cercare un erede a cifre importanti. Vi ricorda qualcosa?

LEGGI ANCHE: Milan, guarda chi si rivede: Fabbri arbitro con il Verona. Due rigori clamorosi negati in passato e …

Calciomercato invernale del 2025: il Milan cede Morata al Galatasaray, arrivato l'estate prima come il massimo investimento in attacco di quella sessione (proprio come il francese nell'estate 2025). A gennaio 30 milioni di euro per Santiago Gimenez dal Feyenoord. Entrambi non hanno ripagato l'investimento economico con le prestazioni in campo. Una situazione che potrebbe sinistramente ripetersi anche con Nkunku. Una cessione non sembrerebbe essere una scelta facile per il Milan. Vedremo cosa deciderà di fare la dirigenza rossonera, ma forse rinunciare al francese dopo pochi mesi potrebbe non essere la scelta corretta.

