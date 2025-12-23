Milan, cedere Nkunku? Il precedente dello scorso anno

Poi c'è da analizzare anche il lato sportivo: lo abbiamo detto subito, Nkunku è per ora un flop pesantissimo per il Milan, il più grande della gestione RedBird, anche perché ha segnato solo un gol in Coppa Italia contro il Lecce. Ebbene ci sono però dei fattori da considerare: il primo è che gioca fuori ruolo. Nkunku non può essere la prima punta del Diavolo giocando spalle al portiere. Non ha il fisico e le caratteristiche per farlo. Dovrebbe partire dietro una prima punta vera o largo a sinistra. Secondo fattore il caos del mercato invernale: cedere un giocatore così importante a livello di stipendio e cartellino porterebbe inevitabilmente il Milan a dovere cercare un erede a cifre importanti. Vi ricorda qualcosa?