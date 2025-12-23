Milan, cedere Nkunku? Il precedente dello scorso anno—
Poi c'è da analizzare anche il lato sportivo: lo abbiamo detto subito, Nkunku è per ora un flop pesantissimo per il Milan, il più grande della gestione RedBird, anche perché ha segnato solo un gol in Coppa Italia contro il Lecce. Ebbene ci sono però dei fattori da considerare: il primo è che gioca fuori ruolo. Nkunku non può essere la prima punta del Diavolo giocando spalle al portiere. Non ha il fisico e le caratteristiche per farlo. Dovrebbe partire dietro una prima punta vera o largo a sinistra. Secondo fattore il caos del mercato invernale: cedere un giocatore così importante a livello di stipendio e cartellino porterebbe inevitabilmente il Milan a dovere cercare un erede a cifre importanti. Vi ricorda qualcosa?
Calciomercato invernale del 2025: il Milan cede Morata al Galatasaray, arrivato l'estate prima come il massimo investimento in attacco di quella sessione (proprio come il francese nell'estate 2025). A gennaio 30 milioni di euro per Santiago Gimenez dal Feyenoord. Entrambi non hanno ripagato l'investimento economico con le prestazioni in campo. Una situazione che potrebbe sinistramente ripetersi anche con Nkunku. Una cessione non sembrerebbe essere una scelta facile per il Milan. Vedremo cosa deciderà di fare la dirigenza rossonera, ma forse rinunciare al francese dopo pochi mesi potrebbe non essere la scelta corretta.
