Ordine sul mercato del Milan: “Spesa che può essere pari a zero. Se si chiude con Fullkrug e Disasi …”

Mercato Milan, il giornalista Franco Ordine ha scritto un interessante pezzo proprio sui possibili arrivi di Fullkrug e Disasi in rossonero. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'
Il giornalista Franco Ordine parla del calciomercato del Milan. Se il club dovesse chiudere la sessione invernale con un Fullkrug in più in attacco e un Disasi in difesa: "Sarebbe meglio aprire subito la discussione sulla consistenza del mercato rossonero e di conseguenza sul futuro piazzamento del Milan in campionato", scrive il giornalista nel suo editoriale per 'Il Giornale'.

Ordine fa un paragone con un calciomercato invernale della Juventus di qualche stagione fa, quando Allegri era in testa al campionato e la dirigenza bianconera: "Si presentò con due improbabili acquisti. Alcaraz e Djalo infatti non giocarono mai e non furono di nessun contributo ad Allegri che aveva suggerito Bonaventura".

Il giornalista conclude la sua analisi sulle possibili mosse della dirigenza rossonera: "Da questo scenario si deduce che negli uffici di casa Milan hanno calcolato il mancato incasso della Champions League e stabilito che la spesa a gennaio può essere pari a zero o quasi".

