Calciomercato, il Milan chiude Kostic e strizza l’occhio a Vlahovic: il punto di Pedullà

Pedullà: 'Vlahovic, Milan soluzione da seguire in vista della prossima estate'
Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, al Milan a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato? Per Alfredo Pedullà, esperto giornalista sportivo, scenario possibile. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile approdo di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2026, al Milan - a parametro zero - nella prossima sessione estiva. Ecco cosa ha scritto Pedullà sul proprio sito web ufficiale.

"Lo scorso settembre, qualche giorno dopo la fine della sessione estiva di calciomercato, avevamo raccontato che la storia tra Dusan Vlahovic e il Milan, sfumata negli giorni di agosto per la decisione del club rossonero di aspettare malgrado il pressing di Massimiliano Allegri, avrebbe consumato altri capitoli in vista della prossima estate. “La partita è ancora aperta”, questa la nostra sintesi di settembre", ha esordito Pedullà nel suo articolo.

"Qualche giorno fa abbiamo aggiunto che il Milan sarebbe andato su un attaccante senza spendere troppo (Niclas Füllkrug) in modo da programmare per l’estate il grande colpo. E avevamo citato proprio Vlahovic. Non è un caso che in queste ore il Milan sia chiudendo un colpo interessante per la prospettiva. Il riferimento è a Andrej Kostic, attaccante di talento del 2007, assistito proprio da Darko Ristic (lo stesso agente di Vlahovic)".

"Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al sul futuro. Ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate", ha chiosato Pedullà sul possibile, grande colpo del Diavolo in attacco per la stagione 2026-2027.

