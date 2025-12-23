"Qualche giorno fa abbiamo aggiunto che il Milan sarebbe andato su un attaccante senza spendere troppo (Niclas Füllkrug) in modo da programmare per l’estate il grande colpo. E avevamo citato proprio Vlahovic. Non è un caso che in queste ore il Milan sia chiudendo un colpo interessante per la prospettiva. Il riferimento è a Andrej Kostic, attaccante di talento del 2007, assistito proprio da Darko Ristic (lo stesso agente di Vlahovic)".
"Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al sul futuro. Ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate", ha chiosato Pedullà sul possibile, grande colpo del Diavolo in attacco per la stagione 2026-2027.
