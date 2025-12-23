Fin qui, infatti, Süle ha disputato appena 281' in 5 partite tra Bundesliga , Champions League e Coppa di Germania : un infortunio muscolare prima e uno alle dita dei piedi poi lo hanno tenuto fuori per un po'. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sui 'rumors' di Süle al Milan in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Uno dei nomi che sono stati accostati negli ultimi giorni al Milan per la difesa è quello di Niklas Sule, difensore classe 1995 del Borussia Dortmund. A me non risulta questa trattativa, non è un nome caldo per il Milan. E' un nome che è circolato ma non mi risulta che sia in orbita Milan", la smentita secca di Romano sul tema.