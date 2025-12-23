Pianeta Milan
Calciomercato Milan, la verità di Romano sull’interesse per Süle: “Il nome è circolato e …”

Niklas Süle, classe 1995, difensore centrale tedesco in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 con il Borussia Dortmund, è stato accostato al Milan per questo calciomercato invernale. Ecco cosa ha detto a tal proposito l'esperto Fabrizio Romano
Daniele Triolo 

Si è parlato molto, nei giorni scorsi, di un possibile interesse del Milan per Niklas Süle, difensore centrale classe 1995 che dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund nella sessione di calciomercato che andrà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026.

Calciomercato Milan, la verità di Romano su Süle

Il giocatore, che in Bundesliga ha indossato anche le maglie di TSG Hoffenheim e Bayern Monaco, andrà infatti in scadenza di contratto con il club della Ruhr il prossimo 30 giugno 2026. In questa stagione, poi, è tutt'altro che una prima scelta per l'allenatore Niko Kovač.

Fin qui, infatti, Süle ha disputato appena 281' in 5 partite tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania: un infortunio muscolare prima e uno alle dita dei piedi poi lo hanno tenuto fuori per un po'. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sui 'rumors' di Süle al Milan in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Uno dei nomi che sono stati accostati negli ultimi giorni al Milan per la difesa è quello di Niklas Sule, difensore classe 1995 del Borussia Dortmund. A me non risulta questa trattativa, non è un nome caldo per il Milan. E' un nome che è circolato ma non mi risulta che sia in orbita Milan", la smentita secca di Romano sul tema.

