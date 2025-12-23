Pianeta Milan
Romano: “Milan, accordo con Kostic e discorsi ben avviati con il Partizan: le cifre”

Secondo il giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Milan è molto vicino all'acquisto di Andrej Kostic, classe 2007, giovane attaccante montenegrino del Partizan Belgrado, per la sessione invernale di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti
In queste ore si è parlato molto del possibile arrivo al Milan, per la sessione invernale di calciomercato, di Andrej Kostic, classe 2007, giovane centravanti montenegrino in forza, dall'inizio di questa stagione, ai serbi del Partizan Belgrado. Un giocatore, assistito da Darko Ristic, lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, davvero molto promettente: già 9 gol in 791' in campo con il Partizan alla sua prima esperienza nel massimo campionato serbo.

Calciomercato Milan, le ultime di Romano sulla trattativa per Kostic

Il Milan ha fiutato l'affare e punta a prelevare subito l'attaccante. Inizialmente per metterlo a disposizione di Massimo Oddo per il Milan Futuro in Serie D, ma con vista promozione in Prima Squadra.

Cosa che potrebbe accadere molto presto, considerato come il giovane Kostic stia bruciando le tappe. Il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Il Milan ha avuto un incontro con l'agente di Kostic ed è stato un incontro molto positivo. I rossoneri hanno un accordo con il giovane attaccante che piace anche in Germania, ma ha dato la sua priorità al Milan", ha detto Romano.

"Si sta lavorando alla cifre dell'operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 4-5 milioni di euro. Ci sono discorsi ben avviati tra Milan e Partizan Belgrado per Kostic", ha chiosato il giornalista sportivo.

