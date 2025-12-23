Cosa che potrebbe accadere molto presto, considerato come il giovane Kostic stia bruciando le tappe. Il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Il Milan ha avuto un incontro con l'agente di Kostic ed è stato un incontro molto positivo. I rossoneri hanno un accordo con il giovane attaccante che piace anche in Germania, ma ha dato la sua priorità al Milan", ha detto Romano.