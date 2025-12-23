Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, offerto Sergio Ramos per rinforzare la difesa: l’ex Real Madrid vuole l’Europa

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, offerto Sergio Ramos per rinforzare la difesa: l’ex Real Madrid vuole l’Europa

Milan, offerto Sergio Ramos per rinforzare la difesa: l'ex Real Madrid vuole l'Europa
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato e ai rossoneri è stata presentata l'opzione Sergio Ramos, appena svincolatosi dal Club de Fútbol Monterrey. Le ultime news sullo spagnolo
Daniele Triolo Redattore 

Come noto il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, nella sessione invernale di calciomercato, che durerà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, per rinforzare la retroguardia rossonera. A corto di uomini e non molto convincente nelle alternative al suo terzetto titolare.

Calciomercato, Sergio Ramos offerto al Milan

—  

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, al club rossonero sarebbe stato offerto anche Sergio Ramos. Classe 1986, spagnolo ex Real Madrid, PSG e Siviglia che ha da poco concluso la sua esperienza in Messico con i 'Rayados', ovvero con il Club de Fútbol Monterrey.

LEGGI ANCHE

Sergio Ramos punta a tornare a giocare in Europa a gennaio e potrebbe rappresentare una gran bella soluzione per il Milan. Ma il Diavolo, dopo aver scartato l'idea del ritorno di un altro grande 'vecchio' come Thiago Silva, cosa farà? Percorrerà questa pista o guarderà altrove, magari ad un nome maggiormente futuribile?

LEGGI ANCHE: C'è una proposta per Loftus-Cheek, il giocatore ci pensa: due motivi per il possibile addio al Milan >>>

Sergio Ramos, Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Spagna, ha giocato oltre 1000 gare in carriera tra club e Nazionale, segnato 150 gol e vinto 4 Mondiali per Club, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 5 titoli della Liga.

Leggi anche
C’è una proposta per Loftus-Cheek, il giocatore ci pensa: due motivi per il possibile...
Milan su Kostic, ma l’offerta al Partizan dovrà salire. Farà da ‘apripista’...

© RIPRODUZIONE RISERVATA