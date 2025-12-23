Sergio Ramos punta a tornare a giocare in Europa a gennaio e potrebbe rappresentare una gran bella soluzione per il Milan. Ma il Diavolo, dopo aver scartato l'idea del ritorno di un altro grande 'vecchio' come Thiago Silva, cosa farà? Percorrerà questa pista o guarderà altrove, magari ad un nome maggiormente futuribile?
Sergio Ramos, Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Spagna, ha giocato oltre 1000 gare in carriera tra club e Nazionale, segnato 150 gol e vinto 4 Mondiali per Club, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 5 titoli della Liga.
