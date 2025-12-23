Sergio Ramos punta a tornare a giocare in Europa a gennaio e potrebbe rappresentare una gran bella soluzione per il Milan. Ma il Diavolo, dopo aver scartato l'idea del ritorno di un altro grande 'vecchio' come Thiago Silva , cosa farà? Percorrerà questa pista o guarderà altrove, magari ad un nome maggiormente futuribile?

Sergio Ramos, Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Spagna, ha giocato oltre 1000 gare in carriera tra club e Nazionale, segnato 150 gol e vinto 4 Mondiali per Club, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 5 titoli della Liga.