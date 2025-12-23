Il tifoso rossonero continua con la sua analisi sul mercato del Milan: "Nkunku deve essere una cessione remunerativa, in quel caso spero che i soldi vengano reinvestiti. Loftus-Cheek è utile, ma secondo me è sostituibile come lo è questo Nkunku che non ha dato segnali. Soprattutto ha una totale mancanza di fiducia in sé stesso. In questo momento non si sente a posto con la fiducia nei propri mezzi".