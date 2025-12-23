Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pellegatti sul mercato del Milan: “Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione …”

CALCIOMERCATO MILAN

Pellegatti sul mercato del Milan: “Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione …”

Pellegatti sul mercato del Milan: 'Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' delle possibile mosse del Milan sul mercato invernale. Nkunku e Loftus-Cheek potrebbero essere ceduti?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua l'avvicinamento alla prossima sessione di calciomercato che inizierà tra pochi giorni. Il Milan si sta già muovendo: oltre al colpo Fullkrug si valutano le piste possibili per la difesa. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' anche delle possibili cessioni in particolare di Nkunku e Loftus-Cheek. Ecco le ultime novità dal suo video.

"Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione è che se il Milan dovesse ricevere offerte per il centrocampista inglese e per l'attaccante francese, prenderebbe seriamente in considerazione le due cessioni".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Esclusiva PM, Fullkrug ulteriori visite mediche in clinica per il Milan: ecco cosa risulta

Il tifoso rossonero continua con la sua analisi sul mercato del Milan: "Nkunku deve essere una cessione remunerativa, in quel caso spero che i soldi vengano reinvestiti. Loftus-Cheek è utile, ma secondo me è sostituibile come lo è questo Nkunku che non ha dato segnali. Soprattutto ha una totale mancanza di fiducia in sé stesso. In questo momento non si sente a posto con la fiducia nei propri mezzi".

Leggi anche
Ordine sul mercato del Milan: “Spesa che può essere pari a zero. Se si chiude con Fullkrug...
Top News Calciomercato Milan: benvenuto Füllkrug. Le ultime su attacco e difesa. Loftus-Cheek in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA