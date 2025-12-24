Milan Memories 2025 - Kjaer: 'Ibrahimovic creava casino. Mentre Pioli ...'

Kjaer è stato uno dei difensori più sottovalutati della storia del Milan: il danese, arrivato con Ibrahimovic nel gennaio del 2019-20, ha aiutato la squadra a tornare a grandissimi livelli fino a tornare in testa alla Serie A con la vittoria dello Scudetto con Stefano Pioli. Di recente il danese ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sua carriera, tra cui, ovviamente, anche sui suoi anni in rossonero. "Io sono tifoso di Milan e Danimarca, alle altre voglio bene: è diverso. I milanisti lo hanno capito", queste le sue parole sul rapporto con i tifosi rossoneri. Altre dichiarazioni interessanti quelle su Leao: "Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Dembélé ha vinto il Pallone d’oro e Rafa può essere allo stesso livello. Ha bisogno di un allenatore e una società che lo aiutino. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva". Parole molto importanti. Nel video in alto all'articolo, invece, il suo ricordo su Ibrahimovic e Pioli.