Milan Memories 2025 – Calabria commosso dice addio: “Lo amerò sempre”

Davide Calabria ha detto addio al Milan dopo una carriera nata e vissuta interamente in rossonero. Qui il ricordo del suo saluto ai rossoneri e a Milanello

Il 2025 è stato l'anno dell'addio di Davide Calabria al Milan. Il terzino rossonero, infatti, ha giocato le sue ultime partite con la maglia rossonero a inizio 2025 alzando anche la Supercoppa Italiana a Riyad. Un rapporto non facile con Sergio Conceicao (qui quanto accaduto contro il Parma) e la cessione a gennaio al Bologna di Vincenzo Italiano con il quale, ironia della sorte, batterà il Diavolo in finale di Coppa Italia a fine stagione. Queste le parole dell'ex capitano rossonero al suo addio al Milan e a Milanello: "Non fatemi domande, vado. E' difficile, mi mancherà tutto sono contento di quanto vissuto qua. Sono grato per quanto ho passato al Milan, lo amerò sempre. Queste ore sono state difficili, come quando ti lasci con la moglie. Si apre un nuovo capitolo. Grazie a tutti". Il video con le dichiarazioni lo trovate sopra all'articolo. Oggi Davide Calabria gioca in Grecia con la maglia del Panathinaikos, una scelta curiosa vista la sua carriera con la maglia rossonera.