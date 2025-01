Milan-Parma, lite tra Conceicao e Calabria: le cause e i retroscena

Milan-Parma, lite tra Conceicao e Calabria. Ecco cosa è successo — Due minuti più tardi, mentre sedeva in panchina, al gol dell'1-2 dei ducali, firmato da Enrico Delprato, con addosso ancora tanta rabbia si è alzato nervosamente ed è stato 'placcato' da Noah Okafor. Al fischio finale, con l'adrenalina della rimonta con due gol nel recupero, Conceicao è scattato in campo e ha 'puntato 'Calabria, chiedendogli, con enorme vigoria, spiegazioni per il suo atteggiamento.

Sono volate, tra i due, parole grosse. L'intervento del vice di Conceicao, Siramana Dembélé e del centrocampista Youssouf Fofana hanno evitato lo scontro fisico. I due hanno portato via il tecnico, mentre Fikayo Tomori ha fermato Calabria, in procinto di avvicinarsi con tono poco amichevole all'allenatore.

Theo Hernández, poi, ha contribuito a placare definitivamente Conceicao abbracciandolo e portandoselo via. Nello spogliatoio dopo Milan-Parma, poi, ha rivelato la 'rosea', Conceicao e Calabria hanno avuto un confronto di fronte al resto del gruppo. Il giocatore ha chiesto scusa e, pertanto, la società ha deciso di non multarlo.

Caso chiuso. Ma, palesemente, un po' di fastidio nel day after resta. Ma cosa ha fatto scattare così Conceicao, al di là delle vibranti proteste di Calabria sul terreno di gioco? Sembra, per il quotidiano sportivo nazionale, che il tecnico lusitano non abbia gradito la partecipazione di alcuni suoi calciatori, venerdì sera, al concerto del rapper milanista Lazza a meno di due giorni da una gara così importante.

Il concerto di Lazza, l'adrenalina della partita, un addio vicino — Tra questi, oltre a Theo, Rafael Leão, Francesco Camarda e Ruben Loftus-Cheek, anche Calabria. Il quale, a fine partita, ha parlato di un malinteso dovuto all'adrenalina. Confessando come, per lui, effettivamente non sia proprio una bella stagione e lasciando intuire di essere alla sua ultima annata con la maglia del suo Milan.

Conceicao, dal canto suo, confermando il 'fattore adrenalina' nella vicenda, ha spiegato come stesse parlando di una situazione di gioco con Calabria, ma ha evidenziato anche come sia volata una parola di troppo. E lui, come un 'padre che riprende il figlio al ristorante', non gliel'ha lasciata passare.