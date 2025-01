Ultima settimana, piena, per il calciomercato invernale e il Milan - che fin qui ha preso soltanto Kyle Walker per rimpiazzare l'infortunato Emerson Royal - è ancora fermo al palo: nelle ultime ore, però, 'rumors' parlano di un possibile interesse per Dusan Vlahovic della Juventus. Ma quanto c'è di vero? Andiamo per ordine e analizziamo, effettivamente, se il Diavolo possa essere o meno in corsa per il centravanti serbo dei bianconeri. PROSSIMA SCHEDA