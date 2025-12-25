Il Milan ha vinto il primo derby della stagione contro l'Inter. Una partita complessa con Mike Maignan sugli scudi autore di parate molto importanti tra cui il rigore scongiurato a Calhanoglu nel secondo tempo. Gli intervernti del francese e il gol di Pulisic sono stati decisivi con il Milan di Massimiliano Allegri che è uscito trionfale dalla sfida di San Siro. Per il Diavolo una vittoria importante a confermare un trend molto diverso contro l'Inter da quando Stefano Pioli ha lasciato il club. Con la vittoria nel girone d'andata in campionato, Milan ha conquistato sei risultati positivi di fila contro l'Inter. Tutto un altro scenario rispetto ai tempi di Pioli: 5 stagioni e 3 derby vinti su 15 giocati. Dopo l'addio dell'ex allenatore della Fiorentina 4 su 6 senza mai perdere.