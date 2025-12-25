Pianeta Milan
2025, dichiarazioni invecchiate malissimo: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, il mondo intero ci guarda", queste le parole di Chivu prima del derby in Serie A contro il Milan
Emiliano Guadagnoli
Il Milan ha vinto il primo derby della stagione contro l'Inter. Una partita complessa con Mike Maignan sugli scudi autore di parate molto importanti tra cui il rigore scongiurato a Calhanoglu nel secondo tempo. Gli intervernti del francese e il gol di Pulisic sono stati decisivi con il Milan di Massimiliano Allegri che è uscito trionfale dalla sfida di San Siro. Per il Diavolo una vittoria importante a confermare un trend molto diverso contro l'Inter da quando Stefano Pioli ha lasciato il club. Con la vittoria nel girone d'andata in campionato, Milan ha conquistato sei risultati positivi di fila contro l'Inter. Tutto un altro scenario rispetto ai tempi di Pioli: 5 stagioni e 3 derby vinti su 15 giocati. Dopo l'addio dell'ex allenatore della Fiorentina 4 su 6 senza mai perdere.

Chivu e le dichiarazioni prima del derby

"Ci sono sempre tre punti in palio, sapendo cosa rappresenta per i nostri tifosi questo match. Capiamo quanto ci tengono ad avere un lunedì sereno e a non subire lo sfottò dell’amico. Sappiamo cosa dobbiamo fare, il mondo intero ci guarda. Conosciamo la classifica, è corta ed è ancora presto". Queste furono le parole dell'allenatore Christian Chivu. Dichiarazioni che non invecchiarono bene per l'Inter visto come è finito il derby.

Chivu disse altre parole molto importanti in conferenza stampa: "Gli ultimi derby? Non vado ad aprire certe ferite. Conosciamo il nostro percorso, sappiamo da dove arriviamo e dove siamo. Abbiamo più certezze. Non mi interessa il passato e quello che è stato fatto. Non mi serve aggiungere carica motivazionale, a me interessa sapere quello che siamo oggi". Ovviamente l'Inter resta tra le favorite per lo Scudetto in questa stagione, ma la sconfitta nel derby con il Milan resta, soprattutto dopo avere ricordato certe dichiarazioni del tecnico nerazzurro. Vedremo se il Milan riuscirà a mantenere il ritmo di Napoli e Inter in testa alla classifica per giocarsi la Serie A fino a maggio.

