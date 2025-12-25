TOP Video 2025 - Thiaw: 'Ho deciso io di andare via dal Milan perché ...'

Il calciomercato estivo del Milan è stato molto intenso: tanti arrivi e anche cessioni importanti. Spiccano quelle di Reijnders e Theo Hernandez e anche quella di Malick Thiaw. Il difensore tedesco è stato ceduto al Newcastle per circa 40 milioni di euro, con il club che ha deciso di puntare su De Winter pe il futuro, visto che Gabbia resta titolare al centro della difesa. Una partenza, quella di Thiaw, che comunque pesa sul presente del club visto che aveva iniziato bene in pre stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Noi di Pianeta Milan abbiamo intervisto proprio Malick Thiaw: "Ho deciso io di andare a Newcastle. Sì, sono contento. Alla fine non ho giocato tanto. Allegri mi aveva detto che avrei giocato, ma volevo trovare qualcosa di nuovo". In alto all'articolo tutta l'esclusiva video. Thiaw sta giocando bene in Premier League, tanto che ha conquistato il posto da titolare nella difesa di Howe quasi subito.