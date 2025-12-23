"Niclas Füllkrug ha firmato il contratto come nuovo giocatore dell’AC Milan dopo aver superato le visite mediche oggi. Sarà il nuovo numero 9 del Milan, arrivando dal West Ham con la formula del prestito."
Che Niclas Fullkrug sia il nome giusto per risolvere i problemi offensivi del Milan? A partire da gennaio avremo la nostra risposta, nel frattempo, non resta che aspettare!
