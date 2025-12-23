Dopo essere sbarcato nel Belpaese, l'attaccante tedesco NiclasFüllkrug, oramai ex West Ham, sarà un nuovo calciatore del Milan. In mattinata il calciatore ha svolto le classiche visite mediche di rito ed ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno con opzione di riscatto, solo sei mesi di prestito.