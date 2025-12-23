Pianeta Milan
Milan, fatta per Fullkrug: il tedesco ha firmato il contratto, ecco che numero indosserà

Dopo essere sbarcato nel Belpaese, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, oramai ex West Ham, sarà un nuovo calciatore del Milan
Alessia Scataglini
Dopo essere sbarcato nel Belpaese, l'attaccante tedesco NiclasFüllkrug, oramai ex West Ham, sarà un nuovo calciatore del Milan. In mattinata il calciatore ha svolto le classiche visite mediche di rito ed ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno con opzione di riscatto, solo sei mesi di prestito.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano tramite il suo profilo X, il calciatore ha deciso di indossare la maglia numero 9: dopo l'addio di Luka Jovic, infatti, la maglia 'maledetta' rimase senza proprietario. L'ufficialità da parte del Milan è attesa per gli inizi del calciomercato, ma ormai tutto è ben che chiuso. (Ecco, di seguito, le parole di Romano)

"Niclas Füllkrug ha firmato il contratto come nuovo giocatore dell’AC Milan dopo aver superato le visite mediche oggi. Sarà il nuovo numero 9 del Milan, arrivando dal West Ham con la formula del prestito."

Che Niclas Fullkrug sia il nome giusto per risolvere i problemi offensivi del Milan? A partire da gennaio avremo la nostra risposta, nel frattempo, non resta che aspettare!

