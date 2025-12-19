Il Napoli ha vinto contro il Milan: Massimiliano Allegri ha cambiato qualcosa mettendo Estupinan al posto di Bartesaghi. La nostra analisi sulla fascia sinistra rossonera

Napoli-Milan 2-0, i rossoneri escono dalla Supercoppa Italiana dopo una presentazione insufficiente specialmente nella ripresa. In campo Allegri ha cambiato qualcosa rispetto all'undici titolare con Bartesaghi e Modric partenti dalla panchina. Diciamolo subito, Estupinan non è stato disastroso, ma non è stato neanche positivo. Ha fatto il classico compitino, praticamente non si è visto mai in zona offensiva. Troppo poco per potere fare cambiare idea a Massimiliano Allegri nelle gerarchie della fascia sinistra.