Contro il Verona in Serie A dovrebbe tornare titolare, ma non ci sono dubbi che il duello tra Estupinan e Bartesaghi non sia più tale. L'italiano alza tantissimo il livello del Milan in fase offensiva.
Napoli-Milan 2-0, i rossoneri escono dalla Supercoppa Italiana dopo una presentazione insufficiente specialmente nella ripresa. In campo Allegri ha cambiato qualcosa rispetto all'undici titolare con Bartesaghi e Modric partenti dalla panchina. Diciamolo subito, Estupinan non è stato disastroso, ma non è stato neanche positivo. Ha fatto il classico compitino, praticamente non si è visto mai in zona offensiva. Troppo poco per potere fare cambiare idea a Massimiliano Allegri nelle gerarchie della fascia sinistra.
Come detto dall'allenatore rossonero nel pre partita, Bartesaghi non era al top dopo il Sassuolo a livello fisico, ma ci sono pochi dubbi. Il Milan guadagna tantissimo in fase offensiva con Bartesaghi in campo al posto di Estupinan. Lo si è visto nettamente contro il Napoli, dove il Milan a sinistra non ha mai sfondato, senza inserimenti da dietro. Bartesaghi ormai è un titolare dei rossoneri anche grazie alla sua ottima propensione offensiva, vista al massimo contro il Sassuolo con la doppietta dell'esterno rossonero.
