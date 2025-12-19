Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Tra Estupinan e Bartesaghi non c’è più un duello. Con l’italiano il Milan guadagna …

ULTIME MILAN NEWS

Tra Estupinan e Bartesaghi non c’è più un duello. Con l’italiano il Milan guadagna …

Tra Estupinan e Bartesaghi non c'è più un duello. Con l'italiano il Milan guadagna ...
Il Napoli ha vinto contro il Milan: Massimiliano Allegri ha cambiato qualcosa mettendo Estupinan al posto di Bartesaghi. La nostra analisi sulla fascia sinistra rossonera
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Napoli-Milan 2-0, i rossoneri escono dalla Supercoppa Italiana dopo una presentazione insufficiente specialmente nella ripresa. In campo Allegri ha cambiato qualcosa rispetto all'undici titolare con Bartesaghi e Modric partenti dalla panchina. Diciamolo subito, Estupinan non è stato disastroso, ma non è stato neanche positivo. Ha fatto il classico compitino, praticamente non si è visto mai in zona offensiva. Troppo poco per potere fare cambiare idea a Massimiliano Allegri nelle gerarchie della fascia sinistra.

Bartesaghi, altro pianeta rispetto a Estupinan

—  

Come detto dall'allenatore rossonero nel pre partita, Bartesaghi non era al top dopo il Sassuolo a livello fisico, ma ci sono pochi dubbi. Il Milan guadagna tantissimo in fase offensiva con Bartesaghi in campo al posto di Estupinan. Lo si è visto nettamente contro il Napoli, dove il Milan a sinistra non ha mai sfondato, senza inserimenti da dietro. Bartesaghi ormai è un titolare dei rossoneri anche grazie alla sua ottima propensione offensiva, vista al massimo contro il Sassuolo con la doppietta dell'esterno rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bomba Milan: RedBird alla ricerca di un finanziamento. Ecco tutti i dettagli>>>

Contro il Verona in Serie A dovrebbe tornare titolare, ma non ci sono dubbi che il duello tra Estupinan e Bartesaghi non sia più tale. L'italiano alza tantissimo il livello del Milan in fase offensiva.

Leggi anche
Il Napoli attacca Allegri, si ma da che pulpito la predica? Vi ricordate quando Conte …
Top News Milan: Supercoppa andata, Allegri a rischio sanzione: il motivo. Mercato, due in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA