Napoli-Milan, la squadra di Conte ha vinto meritamente. Il comunicato contro Allegri dopo la partita fa storcere (e molto) il naso. La nostra analisi
La sconfitta del Milan in Supercoppa contro il Napoli lascia scorie non solo per la prestazione insufficiente del Diavolo in campo. Questa mattina il club partenopeo ha diramato un comunicato ufficiale denunciando un comportamento scorretto dell'allenatore Massimiliano Allegri nei confronti di Oriali, facente parte dello staff del Napoli di Antonio Conte. Si parla di insulti personali lanciati dal tecnico del Milan. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Allegri dovrebbe essere sanzionato o con una multa o con una squalifica in campionato. Una situazione abbastanza particolare visto che non è la prima volta che ci sono tafferugli tra una panchina e l'altra in un campo di calcio e che spesso le cose vengono fatte passare in cavalleria. Certo non è mai bello e giusto che volino insulti personali da una parte all'altra, ma in momenti concitati di partite importanti come quella tra Napoli e Milan può anche capitare.
Comunicato Napoli contro Allegri: da che pulpito la predica
—
Se le parole di Allegri verranno derubricate come talmente gravi da giustificare una squalifica ne prenderemo sicuramente atto. Quel che fa storcere un po' il naso è proprio la denuncia ufficiale del Napoli. Sono questioni di campo e tali devono rimanere con le autorità che prenderanno le loro decisioni. Ma esporsi così tanto sembra quantomeno esagerato. In più ci si chiede da che pulpito viene la predica? Conte è un grande allenatore, ma sicuramente non dei più tranquilli in panchina durante le partite.