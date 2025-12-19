Prendiamo la scorsa stagione e il caos durante Parma-Napoli tra Chivu e Conte. Oppure di poco fa lo 'scontro' a distanza tra Conte e Lautaro Martinez in Napoli-Inter. In quei casi non volarono comunicati ufficiali a destra e a manca. Inoltre accusare solo Allegri per tutta la tensione creata durante Napoli-Milan è una ricostruzione incompleta visto che anche Oriali ha protestato spesso contro il quarto uomo e l'arbitro. Insomma a volte è meglio lasciare parlare solo il campo e chi deve prendere le decisioni, senza aumentare e dare eco alle polemiche.