Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri sera i rossoneri erano in campo per un match molto importante e che, contestualmente, si pensa all'imminente sessione invernale di calciomercato. Dove qualcosa andrà fatto per migliorare l'organico attualmente in dotazione al tecnico Massimiliano Allegri. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA