Milan, Pellegatti rivela: 'Comvest interessato a diventare un finanziatore'

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha rivelato importanti novità sul futuro societario del Milan. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube
Nelle ultime ore, stanno circolando diversi rumors che riguardano il futuro economico e societario del club. Dopo le parole di Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, ha parlato di questo argomento anche Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco che cosa ha detto in merito alle voci degli ultimi giorni.
Pellegatti sul futuro societario del Milan
"Ci sembra chiaro che Gerry Cardinale voglia trovare un finanziatore, un partner di maggioranza (sempre con lui che gestisce il Milan) per poter chiudere con Elliott. Sappiamo che Cardinale deve una bella somma di denaro a Elliott, però vuole trovare un modo per chiudere. Uno dei possibili finanziatori interessati è Comvest Credit Partners. Comvest ha una particolarità: è disposta a saldare il debito con un 'Payment in Kind'. Cosa cambierebbe con Comvest Credit Partners? Il Milan non dovrebbe pagare gli interessi ogni mese, ogni anno, ma gli stessi interessi andrebbero a sommarsi sul debito totale e tutto verrebbe pagato alla scadenza del prestito".