Milan, Pellegatti rivela: 'Comvest interessato a diventare un finanziatore'

Pellegatti ha poi concluso: "Da quello che mi hanno detto, il fondo Elliott sarebbe contento di lasciare il Milan, quindi vediamo quali saranno le evoluzioni. Incominciano a esserci varie voci e varie informazioni sul fatto che qualcosa potrebbe muoversi nel 2026. Vorremmo che fosse chiusa questa situazione dove il fondo Redbird deve dei soldi a Elliott e il Milan si ritrova dunque in mezzo a queste due proprietà".