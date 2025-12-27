La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Verona in diretta | LIVE NEWS

Conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Verona, 17^ giornata di campionato. Una partita contro una squadra, parola di Allegri, che può spaccare le partite. Con due giocatori davanti molto forti. Si è parlato molto anche di singoli, come Nkunku e Ricci, mentre Rafa Leao e Gabbia sono ancora fuori e non ci saranno. Infine, il mantra è sempre quello: arrivare nelle prime 4 è difficile.
Conferenza Allegri Milan-Verona: “Ricci non si muove. Nkunku…” | LIVE NEWS
Termina qui la conferenza stampa.
Sul possibile addio di Ruben e se può essere titolare: "È un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio, quando giocava meno e ora che gioca di più. In queste nove partite ci sarà bisogno di tutti. Chi non gioca ora giocherà altre volte. Tutti dobbiamo avere l'obiettivo di giocare la Champions League e arrivare nelle prime quattro è molto complicato. Un passettino alla volta e rimanere sempre in piedi. Bisogna fare punti di partita in partita. Non sarà semplice, ma solo così possiamo farcela".
Chi ha più funzione di equilibratore tra Rabiot e Saelemaekers: "Sono due giocatori importanti, come tutti gli altri. Quando non abbiamo palla tutti dobbiamo pensare a difendere. Saelemaekers è cresciuto tanto e può farlo ancora. Rabiot è un giocatore di importanza grande e sta facendo benissimo".
Le raccomandazioni in vista del Verona: "Abbiamo parlato e abbiamo detto che il Verona, basta vedere a Firenze o con l'Inter e la Juventus, che ha sempre fatto buone partite. Hanno giocatori veloci e tecnici, se non hai certezze rischi di capitolare".
Se è il caso di mettere centrale di difesa più Fikayo Tomori che Koni: "Ci ho pensato, l'ho provato, ma penso che in questo momento Fikayo Tomori possa fare il braccetto e Koni il centrale. Anche lui ha fatto bene, deve crescere".
Se Ricci e Jashari possono essere il futuro del Milan: "Assolutamente sì, Jashari viene da un infortunio. Sono contento e può solo crescere. Ricci non si muove, assolutamente. È affidabile, intelligente e gli preme molto stare qui. Quindi sono molto contento. Quando gioca fa sempre bene e non vedo la possibilità che possa lasciarci".
PM - Se pensa di cambiare qualcosa e l'importanza di Fofana: "Fofana è molto importante, può e deve fare di più. Lo ha dimostrato. Cambiare a livello tattico penso non ci sia bisogno, devo cercare di mettere in campo e sfruttare al meglio le caratteristiche che ho a disposizione".
Se pesa su Nkunku il prezzo: "Lo escludo totalmente, è un discorso di inserimento. Ci sono giocatori che quando arrivano hanno difficoltà. Il campionato è formativo ed è il più bello al mondo dopo quello inglese. È però più difficile: hai meno spazi, partite sporche"
Su Capello che dice che non è facile arrivare nelle prime 4: "Non so cosa faranno le altre sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che, comunque, arrivare nelle prime 4 è molto difficile. Ecco perché ho sempre detto che è importante arrivare a marzo attaccati. Da domani al 15 febbraio abbiamo 9 partite di cui 3 in casa e 6 in trasferta. In casa solo Verona, il Genoa e il Lecce, mentre in trasferta il Cagliari, la Fiorentina, il Como, la Roma, il Bologna e il Pisa: sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Più di una non ne possiamo giocare, domani affrontiamo il Verona, serve una prestazione di squadra, con pazienza, loro spaccano la partita in due. Tutto passa dalla fase difensiva, se non prendi gol è più facile vincere".
Se gli approcci sono sbagliati: "Si deve correggere, all'inizio segnavamo spesso all'inizio, ora andiamo sotto. Spiegarlo è difficile. Dobbiamo essere più attenti e cattivi".
5 partite da titolare per Nkunku nelle ultime 6, qual è il problema: "A volte i giocatori arrivano e non hanno molto tempo per inserirsi, anche caratterialmente. Però in allenamento mette in mostra tecnica importante. Sono fiducioso e deve esserlo, tutti lo vogliono. Deve continuare così".
Come mai Fullkrug: "Ha caratteristiche che non avevamo. La mia sensazione, quando ci ho parlato, è che fosse volenteroso. È un po' indietro di condizione, ma già questa settimana avrà minutaggio e sarà disponibile il 2".
Perché la fase difensiva è venuta meno, soprattutto con le piccole: "Per battere le piccole in questo momento bisogna fare qualcosa di non semplice. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi. Soprattutto con le piccole. I dati ci sono contro. Non vuol dire che passeremo tutto l'anno senza battere le piccole, speriamo già domani. Il calcio non si spiega. Abbiamo 32 punti, potevamo farne di più con le piccole e meno con le grandi. Dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva di squadra meglio. Abbiamo preso gol in modo molto facile, dobbiamo essere più tosti".
Il bollettino ufficiale, le sensazioni su Fullkrug e perché Nkunku è così spento: "Sorrido perché penso abbia possibilità e qualità per far bene, anche domani. Perché non ci sarà Rafa Leao, che ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Preferisco lasciarlo a casa. Fullkrug è arrivato, sorridente, molto contento di essere al Milan e soprattutto volenteroso. Ora ha una settimana per allenarsi e poi dal 2 sarà a disposizione. Gabbia è ancora fuori, vedremo se ci sarà il 2, altrimenti lo avremo dopo. Fofana sta bene, gli altri tutti bene, tranne Gimenez ovviamente".
Sui 73mila tifosi domani allo stadio e se bisogna tenersi stretto l'entusiasmo: "I tifosi sono sempre stati molto presenti, riempiendo lo stadio. Per noi è bellissimo, ma domani è importante fare 3 punti. Hanno vinto le ultime due. Sono scorbutici, sono forti tecnicamente e veloci. Attaccano bene l'area, bisogna fare una partita ordinata. La fase difensiva nelle ultime è un po' venuta a mancare".
Milan-Verona, il Diavolo torna in campo in Serie A dopo il turno di 'riposo' (che verrà recuperato a gennaio) per la Supercoppa Italiana. Dopo la sconfitta contro il Napoli, i rossoneri dovranno rispondere subito visto che la corsa per i primi quattro posti in campionato è più calda che mai. Dopo il pareggio sofferto contro il Sassuolo, per il Milan arriva un'altra squadra in piena lotta salvezza, ovvero il Verona di Zanetti. Una sfida che potrebbe essere molto dura e difficile visti i precedenti stagionali contro le piccole della squadra di Massimiliano Allegri.
Milan-Verona, la conferenza stampa LIVE di Allegri—
Proprio l'allenatore rossonero parlerà in conferenza stampa da Milanello alle 14:00 alla vigilia di Milan-Verona, gara valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tantissimi i temi a un giorno dalla sfida: Leao ci sarà e sarà titolare? Fofana torna dal primo minuto a centrocampo? Poi il mercato con l'arrivo di Fullkrug e le altre possibili mosse. Segui la LIVE di Pianeta Milan con tutte le parole di Massimiliano Allegri.
