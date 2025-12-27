La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Verona in diretta | LIVE NEWS

Il bollettino ufficiale, le sensazioni su Fullkrug e perché Nkunku è così spento: "Sorrido perché penso abbia possibilità e qualità per far bene, anche domani. Perché non ci sarà Rafa Leao, che ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Preferisco lasciarlo a casa. Fullkrug è arrivato, sorridente, molto contento di essere al Milan e soprattutto volenteroso. Ora ha una settimana per allenarsi e poi dal 2 sarà a disposizione. Gabbia è ancora fuori, vedremo se ci sarà il 2, altrimenti lo avremo dopo. Fofana sta bene, gli altri tutti bene, tranne Gimenez ovviamente".