A centrocampo, con Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce, in mezzo ecco Luka Modrić in cabina di regia e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Il primo dubbio di formazione, per Allegri, è tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana nel ruolo di mezzala destra: per la 'rosea', favorito l'inglese. In attacco, ça va sans dire, Christian Pulisic. Affiancato da chi? Rafael Leão o Christopher Nkunku? Il quale, per giunta, è segnalato in uscita, direzione Turchia.
Per Leão sarà decisiva la giornata odierna—
L'allenamento mattutino dirà molto in tal senso. Leão è clinicamente guarito dal risentimento all'adduttore patito durante Torino-Milan 2-3 dello scorso 8 dicembre, ma non è ancora al top malgrado ieri si sia allenato interamente in gruppo. Il giocatore, per il quotidiano sportivo nazionale, ancora non sente il muscolo del tutto “libero” e per questo è un po’ frenato. Per un giocatore che ha le sue caratteristiche, ovvero scatti brucianti e dribbling, non è un problema da poco.
Oggi capiremo, dunque, se potrà giocare dall'inizio oppure se partirà dalla panchina. Vediamo insieme, intanto, dunque, la probabile formazione del Milan di Allegri per il match interno contro il Verona di domani pomeriggio.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Estupiñán, R. Leão. Allenatore: Allegri.
