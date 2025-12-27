Pianeta Milan
Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per Allegri

Milan-Verona, la probabile formazione di Allegri: una certezza e due dubbi in casa rossonera
Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Verona di domani, domenica 28 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le ultime news
Domani, domenica 28 dicembre, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà il 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Hellas Verona di Paolo Zanetti: 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato, per l'occasione, la probabile formazione dei rossoneri.

Milan-Verona, la probabile formazione di domani a 'San Siro'

Allegri insisterà con il 3-5-2. In porta giocherà il capitano Mike Maignan (per il quale, stamattina, ci sono 'rumors' su un possibile rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi). In difesa, con gli intoccabili 'braccetti' Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović, spazio per Koni De Winter. Non riuscirà, infatti, a recuperare Matteo Gabbia che, per il trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, nonostante non ci siano lesioni di alcun tipo, salterà anche Cagliari-Milan di venerdì prossimo.

A centrocampo, con Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce, in mezzo ecco Luka Modrić in cabina di regia e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Il primo dubbio di formazione, per Allegri, è tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana nel ruolo di mezzala destra: per la 'rosea', favorito l'inglese. In attacco, ça va sans dire, Christian Pulisic. Affiancato da chi? Rafael Leão o Christopher Nkunku? Il quale, per giunta, è segnalato in uscita, direzione Turchia.

Per Leão sarà decisiva la giornata odierna

L'allenamento mattutino dirà molto in tal senso. Leão è clinicamente guarito dal risentimento all'adduttore patito durante Torino-Milan 2-3 dello scorso 8 dicembre, ma non è ancora al top malgrado ieri si sia allenato interamente in gruppo. Il giocatore, per il quotidiano sportivo nazionale, ancora non sente il muscolo del tutto “libero” e per questo è un po’ frenato. Per un giocatore che ha le sue caratteristiche, ovvero scatti brucianti e dribbling, non è un problema da poco.

Oggi capiremo, dunque, se potrà giocare dall'inizio oppure se partirà dalla panchina. Vediamo insieme, intanto, dunque, la probabile formazione del Milan di Allegri per il match interno contro il Verona di domani pomeriggio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku può partire: per sostituirlo ci sono due nomi forti >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Estupiñán, R. Leão. Allenatore: Allegri.

