A centrocampo, con Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce, in mezzo ecco Luka Modrić in cabina di regia e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Il primo dubbio di formazione, per Allegri, è tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana nel ruolo di mezzala destra: per la 'rosea', favorito l'inglese. In attacco, ça va sans dire, Christian Pulisic . Affiancato da chi? Rafael Leão o Christopher Nkunku ? Il quale, per giunta, è segnalato in uscita, direzione Turchia .

Per Leão sarà decisiva la giornata odierna

L'allenamento mattutino dirà molto in tal senso. Leão è clinicamente guarito dal risentimento all'adduttore patito durante Torino-Milan 2-3 dello scorso 8 dicembre, ma non è ancora al top malgrado ieri si sia allenato interamente in gruppo. Il giocatore, per il quotidiano sportivo nazionale, ancora non sente il muscolo del tutto “libero” e per questo è un po’ frenato. Per un giocatore che ha le sue caratteristiche, ovvero scatti brucianti e dribbling, non è un problema da poco.