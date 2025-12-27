Il Fenerbahçe e il Galatasaray, a quanto pare, starebbero sondando il terreno per prendere subito Nkunku. I gialloblu, allenati da Domenico Tedesco, che ha allenato Nkunku a Lipsia nella stagione 2021-2022, sarebbero in vantaggio sui giallorossi. Ma cosa vorrebbe il Diavolo per aprire alla cessione immediata del giocatore, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2030?
Chi la spunterà tra i litiganti?—
Per 'Repubblica', per cedere Nkunku a gennaio il Milan chiede 35 milioni di euro. Una cifra, questa, che permetterebbe comunque al club rossonero di registrare una piccola plusvalenza dopo appena quattro mesi di contratto. Attenzione, però, perché sempre secondo il quotidiano generalista ci sarebbe anche un club italiano che avrebbe sondato il terreno per lui.
Si tratta della Juventus, che, per 'Repubblica', avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con il difensore Federico Gatti, molto gradito al tecnico Massimiliano Allegri. Per Nkunku anche interesse in Premier League ma, a quanto sembra, le squadre turche sarebbero le uniche pronte a sborsare soldi per il suo cartellino.
