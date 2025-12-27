Pianeta Milan
Nkunku in uscita, c’è un derby per lui: ecco quanto vuole il Milan. E se restasse in Italia?

Dopo appena quattro mesi può concludersi l'esperienza di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nel Milan: andrà via nel calciomercato invernale? Se sì, dove? Il punto sull'ex giocatore di PSG, RB Lipsia e Chelsea
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha acquistato dal Chelsea l'attaccante francese Christopher Nkunku, pagandolo 37 milioni di euro, più 5 di bonus, con, in aggiunta, una percentuale su un'eventuale, futura rivendita. Scenario che, secondo 'Repubblica' oggi in edicola, si fa ora molto probabile.

Calciomercato, il Milan può già liberarsi di Nkunku

Il rendimento di Nkunku in maglia rossonera, finora, è davvero molto scadente: un gol e 2 assist in 14 partite. Mai in rete in campionato. Motivo per cui, in Via Aldo Rossi, il giocatore è già ritenuto cedibile in presenza di una buona offerta. Per 'Repubblica', l'ex anche di PSG e RB Lipsia piace molto in Turchia.

Il Fenerbahçe e il Galatasaray, a quanto pare, starebbero sondando il terreno per prendere subito Nkunku. I gialloblu, allenati da Domenico Tedesco, che ha allenato Nkunku a Lipsia nella stagione 2021-2022, sarebbero in vantaggio sui giallorossi. Ma cosa vorrebbe il Diavolo per aprire alla cessione immediata del giocatore, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2030?

Chi la spunterà tra i litiganti?

Per 'Repubblica', per cedere Nkunku a gennaio il Milan chiede 35 milioni di euro. Una cifra, questa, che permetterebbe comunque al club rossonero di registrare una piccola plusvalenza dopo appena quattro mesi di contratto. Attenzione, però, perché sempre secondo il quotidiano generalista ci sarebbe anche un club italiano che avrebbe sondato il terreno per lui.

Si tratta della Juventus, che, per 'Repubblica', avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con il difensore Federico Gatti, molto gradito al tecnico Massimiliano Allegri. Per Nkunku anche interesse in Premier League ma, a quanto sembra, le squadre turche sarebbero le uniche pronte a sborsare soldi per il suo cartellino.

