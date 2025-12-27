Calciomercato, il Milan può già liberarsi di Nkunku

Il rendimento di Nkunku in maglia rossonera, finora, è davvero molto scadente: un gol e 2 assist in 14 partite. Mai in rete in campionato. Motivo per cui, in Via Aldo Rossi, il giocatore è già ritenuto cedibile in presenza di una buona offerta. Per 'Repubblica', l'ex anche di PSG e RB Lipsia piace molto in Turchia.