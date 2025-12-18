Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Napoli-Milan, Allegri sorprende: Jashari ed Estupinan verso la titolarità

FORMAZIONI

Verso Napoli-Milan, Allegri sorprende: Jashari ed Estupinan verso la titolarità

Verso Napoli-Milan, Allegri sorprende: Jashari ed Estupinan verso la titolarità
Napoli-Milan, probabili formazioni: Allegri potrebbe sorprendere per la Supercoppa Italiana. Jashari ed Estupinan pronti da titolari. Le ultime novità da Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Novità clamorose da Riyad, secondo quanto riportato da Gazzetta.it Jashari dovrebbe giocare da titolare contro il Napoli. Questo quanto traspare degli ultimi allenamenti di Allegri. A fare spazio allo svizzero dovrebbe essere Modric, che potrebbe riposare. Altro cambio di formazione possibile per il Milan sarebbe Estupinan al posto di Bartesaghi. Questa, secondo la rosea, dovrebbe essere la probabile formazione rossonera: davanti a Maignan schiererà, difesa a tre formata da Tomori, De Winter e Pavlovic, una mediana con Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot ed Estupinan.

In attacco la coppia formata da Nkunku e Pulisic. Leao, si legge, potrebbe tornare direttamente contro il Verona in campionato o per l'eventuale finale di Supercoppa Italiana prevista per lunedì.

LEGGI ANCHE

Napoli-Milan, probabili formazioni

—  

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lang, Lukaku. Allenatore: Conte.

LEGGI ANCHE: Allegri sorride: contro il Napoli il Milan ritrova Fofana. Un 'lusso' importante>>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
Napoli-Milan, probabili formazioni: poche opzioni per Allegri. Ancora emergenza infortuni
Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli-Milan: ballottaggio Fofana-Loftus a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA