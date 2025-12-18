Napoli-Milan, probabili formazioni—
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lang, Lukaku. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović. Allenatore: Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA