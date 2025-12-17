Napoli-Milan, probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Allegri

Napoli, Conte perde Oliveira ma ritrova Lukaku in panchina

Nell'ultimo allenamento azzurro, si è fermato Mathias Oliveira. Al suo posto giocherà Leonardo Spinazzola. Per il resto, pochi dubbi per Antonio Conte che continuerà ad affidarsi al suo 3-4-3 che gli ha regalato diverse gioie nell'ultimo periodo, Udinese a parte. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, coperto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. La linea di centrocampo sarà formata dal capitano Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola. In avanti, nonostante il ritorno in panchina di Romelu Lukaku, confermatissimo il trio composto da Neres, Hojlund e Lang.