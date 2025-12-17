Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli-Milan: ballottaggio Fofana-Loftus a centrocampo

NAPOLI-MILAN

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli-Milan: ballottaggio Fofana-Loftus a centrocampo

Napoli-Milan, probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Allegri
Napoli-Milan, le probabili formazioni della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025: Allegri ha scelte obbligate. In difesa De Winter titolare, a centrocampo dubbio tra Fofana e Loftus-Cheek. Davanti ci sono solo Pulisic e Nkunku
Redazione

Dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo di Fabio Grosso, il Milan di Massimiliano Allegri vuole rifarsi subito e regalare una bella partita ai propri tifosi. L'occasione per farlo è imminente. Infatti, domani sera, i rossoneri torneranno in campo in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita.

In campo due delle protagoniste della Serie A 2025/26, Milan e Napoli, pronte a darsi battaglia per guadagnare il primo spot nella finale di lunedì sera, in attesa di scoprire l'altra finalista tra Bologna e Inter. I rossoneri e gli azzurri di Antonio Conte si sono già sfidati in questa stagione, in occasione della 5^ giornata. La sfida terminò 2-1 per il Milan, grazie ai gol di Saelemaekers, Pulisic e grazie a una solidissima prestazione difensiva nel secondo tempo, complice l'espulsione di Estupinan. In attesa di scoprire come finirà domani sera, andiamo a vedere le probabili formazioni dei due allenatori.

LEGGI ANCHE

Napoli, Conte perde Oliveira ma ritrova Lukaku in panchina

—  

Nell'ultimo allenamento azzurro, si è fermato Mathias Oliveira. Al suo posto giocherà Leonardo Spinazzola. Per il resto, pochi dubbi per Antonio Conte che continuerà ad affidarsi al suo 3-4-3 che gli ha regalato diverse gioie nell'ultimo periodo, Udinese a parte. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, coperto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. La linea di centrocampo sarà formata dal capitano Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola. In avanti, nonostante il ritorno in panchina di Romelu Lukaku, confermatissimo il trio composto da Neres, Hojlund e Lang.

Milan, per Allegri scelte obbligate e diversi giovani in panchina

—  

Il Milan arriva a questa sfida con diverse assenze, soprattutto in attacco. A Santiago Gimenez, si è aggiunto nelle ultime ore Rafa Leao, che, a meno di sorprese, non giocherà a causa dell'infortunio subito contro il Torino. A centrocampo Max Allegri può sorridere. Fofana è completamente ristabilito e si gioca una maglia a centrocampo con Loftus-Cheek. In difesa il titolare al centro sarà Koni De Winter, vista l'assenza di Matteo Gabbia. In attacco confermata la coppia Pulisic-Nkunku. In panchina poche soluzioni per Allegri, con tanti giovani rossoneri aggregati per questa sfida.

LEGGI ANCHE: Supercoppa Italiana, Leao non recupera per Napoli-Milan: niente allenamento in gruppo per il portoghese

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Dutu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari, Sala, Ricci, Borsani, M. Ibrahimovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Leggi anche
Napoli-Milan, le probabili formazioni: un’assenza certa e due grandi dubbi per Allegri
Milan-Sassuolo, probabili formazioni: scelte (quasi) obbligate per Allegri. Nessun calcolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA