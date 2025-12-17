Napoli-Milan, probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Allegri

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli-Milan: ballottaggio Fofana-Loftus a centrocampo
Napoli, Conte perde Oliveira ma ritrova Lukaku in panchina—
Nell'ultimo allenamento azzurro, si è fermato Mathias Oliveira. Al suo posto giocherà Leonardo Spinazzola. Per il resto, pochi dubbi per Antonio Conte che continuerà ad affidarsi al suo 3-4-3 che gli ha regalato diverse gioie nell'ultimo periodo, Udinese a parte. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, coperto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. La linea di centrocampo sarà formata dal capitano Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola. In avanti, nonostante il ritorno in panchina di Romelu Lukaku, confermatissimo il trio composto da Neres, Hojlund e Lang.
Milan, per Allegri scelte obbligate e diversi giovani in panchina—
Il Milan arriva a questa sfida con diverse assenze, soprattutto in attacco. A Santiago Gimenez, si è aggiunto nelle ultime ore Rafa Leao, che, a meno di sorprese, non giocherà a causa dell'infortunio subito contro il Torino. A centrocampo Max Allegri può sorridere. Fofana è completamente ristabilito e si gioca una maglia a centrocampo con Loftus-Cheek. In difesa il titolare al centro sarà Koni De Winter, vista l'assenza di Matteo Gabbia. In attacco confermata la coppia Pulisic-Nkunku. In panchina poche soluzioni per Allegri, con tanti giovani rossoneri aggregati per questa sfida.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Dutu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari, Sala, Ricci, Borsani, M. Ibrahimovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
