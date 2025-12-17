Qui Milan - Out Matteo Gabbia (giocherà Koni De Winter). Allegri recupera Youssouf Fofana, in ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek per una maglia a centrocampo. L'altro grande dubbio del tecnico livornese, che confermerà il modulo 3-5-2, è in attacco.
Si capirà, infatti, nell'allenamento odierno se Rafael Leão sarà disponibile o meno: nel caso il portoghese non ce la facesse, pronto Christopher Nkunku. Anche qui, panchina piena di giovani. Vediamo insieme, ora, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan della Supercoppa Italiana.
Cinque giovani in panchina con Allegri—
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Elmas, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão (Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek (Fofana), Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović, Nkunku (R. Leão). Allenatore: Allegri.
