Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), in programma domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park: le scelte dei due allenatori
Domani, giovedì 18 dicembre, l'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) ospiterà - alle 20:00 ora italiana - Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Ecco le probabili formazioni della sfida tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Napoli-Milan, le probabili formazioni del match di Supercoppa Italiana

Qui Napoli - Conte perde Mathías Oliveira, che si è fermato in mattinata, nel corso dell'allenamento di rifinitura. Avanti con il 3-4-3 che sta rendendo nell'ultimo periodo, con la formazione collaudata già viste nelle ultime gare. In panchina si rivedrà Romelu Lukaku, convocato a quattro mesi dall'infortunio. Con 'Big Rom', anche quattro giocatori della Primavera azzurra.

Qui Milan - Out Matteo Gabbia (giocherà Koni De Winter). Allegri recupera Youssouf Fofana, in ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek per una maglia a centrocampo. L'altro grande dubbio del tecnico livornese, che confermerà il modulo 3-5-2, è in attacco.

Si capirà, infatti, nell'allenamento odierno se Rafael Leão sarà disponibile o meno: nel caso il portoghese non ce la facesse, pronto Christopher Nkunku. Anche qui, panchina piena di giovani. Vediamo insieme, ora, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan della Supercoppa Italiana.

Cinque giovani in panchina con Allegri

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Elmas, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.

Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: le parole di Allegri in conferenza

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão (Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek (Fofana), Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović, Nkunku (R. Leão). Allenatore: Allegri.

