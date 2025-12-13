Milan-Sassuolo, 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una partita molto importante per il Diavolo. Oggi Massimiliano Allegri ha parlato dei tanti temi alla vigilia della sfida (qui tutte le sue parole). Il Diavolo, in questa stagione, ha fatto fatica contro le neopromosse pareggiando con il Pisa in rimonta e perdendo contro la Cremonese in casa. Anche contro il Parma il Milan ha pareggiato con molte difficoltà. Trend da cambiare subito contro la squadra di Grosso. Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo dal sito di Sky Sport. PROSSIMA SCHEDA>>>