Per quanto concerne il settore ospiti, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona non in possesso della tessera del tifoso. Hanno potuto e potranno, al contrario, acquistare il tagliando i supporters gialloblu titolari della stessa non residenti nella provincia di Verona. Un provvedimento adottato dal Prefetto Claudio Sgaraglia per motivi di ordine pubblico.
LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per Allegri >>>
Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito, poi, come, nel secondo anello di 'San Siro' per Milan-Verona, saranno presenti 3.600, tra ragazzi e bambini, invitati da 'Fondazione Milan'. Si tratta di una delle iniziative attraverso le quali il club porta avanti l’inclusività e l’accessibilità promosse attraverso il progetto “Il Milan per tutti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA