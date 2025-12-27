Pianeta Milan
Milan-Verona, già superata quota 73mila spettatori. L’iniziativa di ‘Fondazione Milan’

Domani, 28 dicembre, Milan-Verona sarà il 'lunch match' (ore 12:30) della domenica in Serie A: previsto sugli spalti dello stadio di 'San Siro' il pubblico delle grandi occasioni. Le ultime news, con un'importante precisazione
Domani, domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si disputerà Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per il match è già stata superata quota 73mila spettatori.

Milan-Verona, a 'San Siro' il pubblico delle grandi occasioni

Con la possibilità, per non dire certezza, che nelle prossime ore il numero crescerà ancora. Da inizio stagione, ha fatto notare la 'rosea', soltanto per Milan-Bologna del 14 settembre gli spettatori, a 'San Siro', sono stati meno di 70mila. Contro l'Hellas Verona, la Curva Sud, cuore del tifo rossonero, spingerà la squadra di Massimiliano Allegri con il suo calore.

Per quanto concerne il settore ospiti, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona non in possesso della tessera del tifoso. Hanno potuto e potranno, al contrario, acquistare il tagliando i supporters gialloblu titolari della stessa non residenti nella provincia di Verona. Un provvedimento adottato dal Prefetto Claudio Sgaraglia per motivi di ordine pubblico.

LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per Allegri >>>

Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito, poi, come, nel secondo anello di 'San Siro' per Milan-Verona, saranno presenti 3.600, tra ragazzi e bambini, invitati da 'Fondazione Milan'. Si tratta di una delle iniziative attraverso le quali il club porta avanti l’inclusività e l’accessibilità promosse attraverso il progetto “Il Milan per tutti”.

