Per quanto concerne il settore ospiti, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona non in possesso della tessera del tifoso. Hanno potuto e potranno, al contrario, acquistare il tagliando i supporters gialloblu titolari della stessa non residenti nella provincia di Verona. Un provvedimento adottato dal Prefetto Claudio Sgaraglia per motivi di ordine pubblico.

Il quotidiano sportivo nazionale ha riferito, poi, come, nel secondo anello di 'San Siro' per Milan-Verona, saranno presenti 3.600, tra ragazzi e bambini, invitati da 'Fondazione Milan'. Si tratta di una delle iniziative attraverso le quali il club porta avanti l’inclusività e l’accessibilità promosse attraverso il progetto “Il Milan per tutti”.