Alle ore 12:30, però, la 17^ giornata di campionato sarà inaugurata da un 'lunch match' mica male, Parma-Fiorentina. Per i viola, reduci dal primo successo in stagione, in attacco Moise Kean e Albert Guðmundsson saranno chiamati a guidare la squadra di Paolo Vanoli verso la vittoria. Soprattutto per accorciare le distanze sulla zona salvezza.
Si parla, poi, molto di calciomercato. Il Napoli - che può operare a saldo zero - vede complicarsi l'arrivo di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. In uscita, può salutare Lorenzo Lucca, che piace al West Ham, così come Luca Marianucci e Antonio Vergara, che interessano a Cagliari e Lecce. In partenza anche Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino.
In casa Milan, il direttore sportivo Igli Tare insiste per il rinnovo di Mike Maignan ma, per cautelarsi, i rossoneri puntano Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians. L'Inter ha intenzione, invece, di prendere Marco Palestra, laterale destro di proprietà dell'Atalanta attualmente in prestito al Cagliari, poi pensa a Tarik Muharemović (difensore del Sassuolo) e al ritorno di Aleksander Stanković dal Bruges.
