La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, in rimonta nella classifica di Serie A, hanno un calendario da poter sfruttare per tornare definitivamente in lotta per lo Scudetto. Ci sono cinque partite alla portata, a cominciare da quella di stasera - ore 20:45 - sul campo del Pisa di Alberto Gilardino.

Alle ore 12:30, però, la 17^ giornata di campionato sarà inaugurata da un 'lunch match' mica male, Parma-Fiorentina. Per i viola, reduci dal primo successo in stagione, in attacco Moise Kean e Albert Guðmundsson saranno chiamati a guidare la squadra di Paolo Vanoli verso la vittoria. Soprattutto per accorciare le distanze sulla zona salvezza.

Si parla, poi, molto di calciomercato. Il Napoli - che può operare a saldo zero - vede complicarsi l'arrivo di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. In uscita, può salutare Lorenzo Lucca, che piace al West Ham, così come Luca Marianucci e Antonio Vergara, che interessano a Cagliari e Lecce. In partenza anche Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino.

In casa Milan, il direttore sportivo Igli Tare insiste per il rinnovo di Mike Maignan ma, per cautelarsi, i rossoneri puntano Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians. L'Inter ha intenzione, invece, di prendere Marco Palestra, laterale destro di proprietà dell'Atalanta attualmente in prestito al Cagliari, poi pensa a Tarik Muharemović (difensore del Sassuolo) e al ritorno di Aleksander Stanković dal Bruges.

