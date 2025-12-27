Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Offerta ufficiale del Milan: Maignan verso il sì”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Offerta ufficiale del Milan: Maignan verso il sì”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Offerta ufficiale del Milan: Maignan verso il sì'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con delle novità sul possibile rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Offerta ufficiale dei rossoneri, contratto fino al 30 giugno 2030 e stipendio come quello di Rafael Leão (in dubbio domani per la sfida di campionato contro il Verona): il portiere francese va verso il sì.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 27 dicembre 2025

In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva a Christian Vieri, che parla soprattutto di Inter. Per 'Bobo', i nerazzurri sono i più forti in Serie A. Ma, secondo lui, Rasmus Højlund del Napoli è tra i cinque migliori centravanti al mondo. Si spazia, poi, dai temi del campo a quelli del mercato.

Per il campo, la presentazione di Pisa-Juventus, in calendario stasera alle ore 20:45. La squadra di Luciano Spalletti, seppure con una partita in più rispetto a Inter, Milan e Napoli, ha la possibilità - vincendo - di andare a - 1 dalla capolista, in attesa dei risultati e dei recuperi delle altre.

Sul fronte mercato, invece, qualcosa si muove alla Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini, infatti, ha telefonato a Joshua Zirkzee, attaccante in uscita dal Manchester United: lo aspetta nella Capitale per metà gennaio.

Leggi anche
Vocalelli sicuro: “Con Leao in campo può succedere di tutto. Nessuno in Serie A …”
Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA