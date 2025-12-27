In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva a Christian Vieri , che parla soprattutto di Inter . Per 'Bobo', i nerazzurri sono i più forti in Serie A . Ma, secondo lui, Rasmus Højlund del Napoli è tra i cinque migliori centravanti al mondo. Si spazia, poi, dai temi del campo a quelli del mercato .

Per il campo, la presentazione di Pisa-Juventus, in calendario stasera alle ore 20:45. La squadra di Luciano Spalletti, seppure con una partita in più rispetto a Inter, Milan e Napoli, ha la possibilità - vincendo - di andare a - 1 dalla capolista, in attesa dei risultati e dei recuperi delle altre.