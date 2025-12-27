Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Il nodo Maignan: Souza, prima offerta del Milan. Ansia Leao”

Prima pagina Tuttosport: 'Il nodo Maignan: Souza, prima offerta del Milan. Ansia Leao'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, che carica la squadra bianconera a poche ore dalla partita di campionato in casa del Pisa. La prima di cinque gare che potrebbero rilanciare le ambizioni della 'Vecchia Signora' di Luciano Spalletti per lo Scudetto. Sul fronte mercato, torna caldo il nome di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, mentre potrebbe uscire (in prestito secco per sei mesi) il montenegrino Vasilije Adžić.

Nel pomeriggio, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', il Torino di Marco Baroni affronterà il Cagliari con la voglia di centrare il terzo successo di fila in campionato dopo quelli contro Cremonese e Sassuolo. Proprio dai grigiorossi potrebbe giungere, in granata, uno dei rinforzi di gennaio: l'esterno Tommaso Barbieri.

Il progetto di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è quello di blindare Antonio Conte, il tecnico dell'ultimo Scudetto mentre la Fiorentina - oggi all'ora di pranzo impegnata sul campo del Parma - punta, per rinforzare il proprio attacco, a Jérémie Boga, in uscita dai francesi del Nizza.

Chiosa con il mercato delle milanesi. L'Inter, con i soldi della cessione di Davide Frattesi, vuole comprare l'esterno Marco Palestra, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari. Il Milan, alle prese con il nodo del rinnovo del contratto di Mike Maignan, considera il brasiliano Hugo Souza, classe 1999 del Corinthians, come suo potenziale sostituto.

