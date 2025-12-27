Nel pomeriggio, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', il Torino di Marco Baroni affronterà il Cagliari con la voglia di centrare il terzo successo di fila in campionato dopo quelli contro Cremonese e Sassuolo. Proprio dai grigiorossi potrebbe giungere, in granata, uno dei rinforzi di gennaio: l'esterno Tommaso Barbieri.
Il progetto di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è quello di blindare Antonio Conte, il tecnico dell'ultimo Scudetto mentre la Fiorentina - oggi all'ora di pranzo impegnata sul campo del Parma - punta, per rinforzare il proprio attacco, a Jérémie Boga, in uscita dai francesi del Nizza.
Chiosa con il mercato delle milanesi. L'Inter, con i soldi della cessione di Davide Frattesi, vuole comprare l'esterno Marco Palestra, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari. Il Milan, alle prese con il nodo del rinnovo del contratto di Mike Maignan, considera il brasiliano Hugo Souza, classe 1999 del Corinthians, come suo potenziale sostituto.
