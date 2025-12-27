Il Milan è in trattativa con il suo portiere e capitano, Mike Maignan, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ma non è l'unico giocatore che il club di Via Aldo Rossi vuole trattenere in rossonero anche per gli anni a venire

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha presentato un'offerta ufficiale a Mike Maignan , portiere e capitano dei rossoneri, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 . Una proposta, si apprende, per un contratto fino al 30 giugno 2030 con stipendio pari a quello di Rafael Leão , ovvero di 5 milioni di euro più 2 di bonus a stagione.

Milan, rinnovo in vista per Tomori e Loftus-Cheek?

Maignan ci sta riflettendo e, per la 'rosea', si va verso il sì del classe 1995 al nuovo accordo con il Milan. Un'ipotesi che, soltanto qualche mese fa, sembrava inverosimile. Se per il Diavolo il rinnovo di Maignan è una priorità, vista la ravvicinata scadenza contrattuale, è anche vero che l'estremo difensore francese non è l'unico giocatore che i rossoneri vogliono trattenere anche per gli anni a venire.