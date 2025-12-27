Pianeta Milan
Milan, non soltanto il rinnovo di Maignan: altri tre giocatori puntano alla firma

Il Milan è in trattativa con il suo portiere e capitano, Mike Maignan, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ma non è l'unico giocatore che il club di Via Aldo Rossi vuole trattenere in rossonero anche per gli anni a venire
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha presentato un'offerta ufficiale a Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Una proposta, si apprende, per un contratto fino al 30 giugno 2030 con stipendio pari a quello di Rafael Leão, ovvero di 5 milioni di euro più 2 di bonus a stagione.

Milan, rinnovo in vista per Tomori e Loftus-Cheek?

Maignan ci sta riflettendo e, per la 'rosea', si va verso il sì del classe 1995 al nuovo accordo con il Milan. Un'ipotesi che, soltanto qualche mese fa, sembrava inverosimile. Se per il Diavolo il rinnovo di Maignan è una priorità, vista la ravvicinata scadenza contrattuale, è anche vero che l'estremo difensore francese non è l'unico giocatore che i rossoneri vogliono trattenere anche per gli anni a venire.

Messo in cassaforte il rinnovo (fino al 30 giugno 2031) di Alexis Saelemaekers, le altre negoziazioni in ballo sono quelle per il rinnovo del contratto del difensore centrale Fikayo Tomori e del centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i giocatori inglesi, infatti, andranno in scadenza con il club meneghino il 30 giugno 2027. Per 'La Gazzetta dello Sport', c'è meno fretta per quanto concerne quello di Christian Pulisic, nel cui accordo c'è un'opzione per prolungare l'accordo fino al 30 giugno 2028.

