Milan, svelato l'impatto a bilancio di Fullkrug: i dettagli e le cifre

Il noto sito 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto sul bilancio del Milan del nuovo attaccante Niclas Fullkrug: ecco tutte le cifre
Dalla mattina di ieri Niclas Fullkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il tedesco arrivato prima di Natale a Milano ha già esordito in Serie A con la maglia rossonera, nel successo di ieri sera contro il Cagliari di Fabio Pisacane, firmato da Rafa Leao. Nel primo spezzone italiano, l'ex West Ham si è già messo in mostra facendo vedere le caratteristiche che hanno portato la dirigenza rossonera a puntare su di lui: uso del fisico, difesa del pallone e abilità nel gioco aereo. Tutte caratteristiche che mancavano al reparto offensivo del Milan.

Come spesso accade per i nuovi acquisti, il noto sito 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto sui conti rossoneri del nuovo attaccante. Come si legge nel comunicato ufficiale del Milan, Niclas Fullkrug arriva in prestito gratuito fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. Inoltre, l'attaccante tedesco continuerà a percepire lo stesso stipendio garantito dagli 'Hammers' pari a 1,5 milioni di euro netti fino a giugno.

Dal punto di vista dei conti, l'impatto sul bilancio del Milan per la stagione 2025/26 sarà limitato esclusivamente al costo dell'ingaggio, dal momento che non è previsto alcun esborso per il cartellino. Il peso complessivo sarà quindi di 2,77 milioni di euro lordi. Diverso lo scenario in caso di riscatto. Qualora il Milan decidesse di acquistare Fullkrug a titolo definitivo per 5 milioni, sottoscrivendo un contratto da 3 milioni netti a stagione, il costo a bilancio per il 2026/27 salirebbe a 10,55 milioni di euro complessivi, di cui 5,55 milioni relativi allo stipendio lordo.

