Milan, svelato l'impatto a bilancio di Fullkrug: i dettagli e le cifre

Il noto sito 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto sul bilancio del Milan del nuovo attaccante Niclas Fullkrug: ecco tutte le cifre

Dalla mattina di ieri Niclas Fullkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il tedesco arrivato prima di Natale a Milano ha già esordito in Serie A con la maglia rossonera, nel successo di ieri sera contro il Cagliari di Fabio Pisacane, firmato da Rafa Leao. Nel primo spezzone italiano, l'ex West Ham si è già messo in mostra facendo vedere le caratteristiche che hanno portato la dirigenza rossonera a puntare su di lui: uso del fisico, difesa del pallone e abilità nel gioco aereo. Tutte caratteristiche che mancavano al reparto offensivo del Milan.