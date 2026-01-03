Milan, svelato l'impatto a bilancio di Fullkrug: i dettagli e le cifre

LEGGI ANCHE: Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia
Dal punto di vista dei conti, l'impatto sul bilancio del Milan per la stagione 2025/26 sarà limitato esclusivamente al costo dell'ingaggio, dal momento che non è previsto alcun esborso per il cartellino. Il peso complessivo sarà quindi di 2,77 milioni di euro lordi. Diverso lo scenario in caso di riscatto. Qualora il Milan decidesse di acquistare Fullkrug a titolo definitivo per 5 milioni, sottoscrivendo un contratto da 3 milioni netti a stagione, il costo a bilancio per il 2026/27 salirebbe a 10,55 milioni di euro complessivi, di cui 5,55 milioni relativi allo stipendio lordo.
