Il Milan ufficializza il colpo Fullkrug: numero di maglia e formula

Calciomercato Milan, primo colpo dei rossoneri nella sessione invernale di mercato. Ecco il comunicato che annuncia Fullkrug. Tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan: dopo la nota ufficiale della Lega Serie A di questa mattina, arriva anche il comunicato del club rossonero con tutti i dettagli. L'attaccante tedesco pronto all'esordio questa sera contro il Cagliari.

Milan, comunicato ufficiale di Fullkrug

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC.

Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l'Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell'estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l'avventura con il Borussia, l'attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar.

Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9.

