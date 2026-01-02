Pianeta Milan
Milan, tanti giovani nel mirino: le ultime di mercato su Rayan, Prates e Arizala

Calciomercato Milan, i giovani sempre nel mirino dei rossoneri. Ecco il punto su tre giocatori: Arizala, Rayan e Prates. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'
Calciomercato Milan, il Diavolo continua con il suo lavoro sia per il presente che per il futuro. Dopo l'arrivo di Fullkrug per l'attacco, ci sono molte voci sul possibile colpo in difesa e sulla possibile cessione di Nkunku in Turchia. Occhi però puntati anche sul futuro del club, con alcuni giovani talenti seguiti con attenzione dalla dirigenza del Milan. Ecco alcuni nomi.

'La Gazzetta dello Sport' parla anche dei giovani giocatori nel mirino del calciomercato del Milan. Il colombiano Arizala dovrebbe andare all’Udinese perché non avrebbe accettato il prestito al Tolosa proposto dal Diavolo. Ci sarebbe ancora il forte interessamento per il terzino sinistro classe 2008 del Cruzeiro, Kauã Prates. Minorenne, verrà tenuto d'occhio, anche se la richiesta sarebbe già molto alta.

Nel mirino anche l’attaccante Rayan, classe 2006 del Vasco da Gama, che potrebbe costare già 40 milioni di euro. Cifre difficilmente raggiungibili per il Milan. Vedremo quali giovani resteranno nel mirino del club.

