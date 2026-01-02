Calciomercato Milan , il Diavolo continua con il suo lavoro sia per il presente che per il futuro. Dopo l'arrivo di Fullkrug per l'attacco, ci sono molte voci sul possibile colpo in difesa e sulla possibile cessione di Nkunku in Turchia . Occhi però puntati anche sul futuro del club, con alcuni giovani talenti seguiti con attenzione dalla dirigenza del Milan. Ecco alcuni nomi.

'La Gazzetta dello Sport' parla anche dei giovani giocatori nel mirino del calciomercato del Milan. Il colombiano Arizala dovrebbe andare all’Udinese perché non avrebbe accettato il prestito al Tolosa proposto dal Diavolo. Ci sarebbe ancora il forte interessamento per il terzino sinistro classe 2008 del Cruzeiro, Kauã Prates. Minorenne, verrà tenuto d'occhio, anche se la richiesta sarebbe già molto alta.