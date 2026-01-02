Calciomercato Milan, Nkunku: il Fenerbahçe sale a 30 milioni per la punta

D'altra parte, la priorità di Christopher Nkunku sarebbe quella di finire la stagione al Milan. Il Fenerbahçe starebbe cercando di convincere l'attaccante francese, specialmente l'allenatore Tedesco. Vedremo quale sarà il futuro di Nkunku: l'attaccante reduce dalla doppietta contro il Verona non farà parte della trasferta del Diavolo contro il Cagliari per un problema alla caviglia. Un peccato visti i due gol segnati a San Siro.