Dalla Turchia: Fenerbahçe pronto a salire a 30 milioni per Nkunku. Il Milan …

Calciomercato Milan, Nkunku: il Fenerbahçe sale a 30 milioni per la punta
Calciomercato Milan, Nkunku e le voci continue sull'interesse del Fenerbahçe. Dalla Turchia arrivano notizie su una possibile offerta. Le indiscrezioni del sito Fanatik
Emiliano Guadagnoli 

Continuano le voci sulla possibile cessione di Nkunku da parte del Milan in questa sessione di calciomercato. Dalla Turchia e in particolare dal sito Fanatik arrivano ulteriori novità: secondo il portale, infatti, il Fenerbahçe avrebbe inizialmente offerto 25 milioni di euro al Milan, cifra che sarebbe state rifiutata dal club rossonero. Il club turco dovrebbe salire a quota 30 milioni di euro nei prossimi giorni.

La prima richiesta del Milan sarebbe stata di circa 37 milioni di euro, ma il Diavolo sarebbe disposto ad abbassare la richiesta iniziale per incontrarsi a metà con il club turco.

D'altra parte, la priorità di Christopher Nkunku sarebbe quella di finire la stagione al Milan. Il Fenerbahçe starebbe cercando di convincere l'attaccante francese, specialmente l'allenatore Tedesco. Vedremo quale sarà il futuro di Nkunku: l'attaccante reduce dalla doppietta contro il Verona non farà parte della trasferta del Diavolo contro il Cagliari per un problema alla caviglia. Un peccato visti i due gol segnati a San Siro.

